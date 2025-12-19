Kapitän Christian Kühlwetter (rechts) erzielte für den SSV Jahn in Cottbus einen Doppelpack. – Foto: IMAGO / Steffen Beyer

Teilerfolg für den Jahn: Kühlwetter trifft beim Spitzenreiter doppelt Regensburger kämpfen sich in Cottbus trotz eines 0:2-Pausenrückstandes zurück

Teilerfolg für den SSV Jahn zum Jahresabschluss! Die Regensburger erkämpften sich am Freitagabend trotz eines Zwei-Tore-Rückstands noch ein 2:2 (2:0)-Unentschieden beim Tabellenführer Energie Cottbus. Erik Engelhardt sorgte mit einem Doppelpack in der 23. und 41. Minute für die Cottbuser Pausenführung. Vor 12.069 Zuschauern traf Christian Kühlwetter für Regensburg ebenfalls doppelt (61./78.).



Energie-Torhüter Marius Funk verhinderte in der Startphase gleich zweimal die Regensburger Führung. Er rettete gegen Leopold Wurm (15.) und Lucas Hermes (18.). Auf der anderen Seite erzielte Erik Engelhardt per Kopf das 1:0 (23.) und legte kurz vor der Pause den zweiten Treffer nach (41.). Für Engelhardt waren es bereits die Saisontreffer 12 und 13. Timmy Thiele hatte kurz nach der Pause bei seiner Doppelchance den dritten Treffer auf dem Fuß (52.). Aber der Sturm-Routinier muss weiter auf sein erstes Saisontor warten. Stattdessen sorgte Christian Kühlwetter mit seinen beiden Treffern für den 2:2-Ausgleich (61./78.) und belohnte Jahn Regensburg für ein starkes Auswärtsspiel. Zunächst traf Kühlwetter per schönem Bogen-Schuss aus gut 20 Metern, dann aus halblinker Position im Strafraum. Zwischendrin hatte Regensburgs Benedikt Bauer den Außenpfosten anvisiert.



Jahn-Coach Michael Wimmer sagte auf der Pressekonferenz: „Wir waren zunächst ein bisschen überrascht, dass wir so viel Ballbesitz hatten. Mit diesem konnten wir nicht wirklich was anfangen. Mit dem 2:0 zur Halbzeit waren wir gut bediengt. Wir wussten, dass es bei einem Tor von uns vielleicht nochmal spannend wird. Das ist uns dann gelungen. Natürlich hatten wir noch bei ein, zwei Situationen Glück. Letzten Endes ein etwas glücklicher Punkt, aber das ist heute ganz egal.“





Alles auf einen Blick:



FC Energie Cottbus: Marius Funk, Axel Borgmann, Tim Campulka, Nyamekye Awortwie-Grant, Leon Guwara (84. Anderson Lucoqui), Simon Straudi, Tolcay Cigerci (72. Henry Rorig), Lukas Michelbrink, Timmy Thiele (72. Merveille Biankadi), Erik Engelhardt, Moritz Hannemann

SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Benedikt Saller, Oscar Schönfelder (74. Florian Dietz), Leopold Wurm, Felix Strauss, Nick Seidel (85. Nicolas Oliveira), Adrian Fein, Eric Hottmann, Christian Kühlwetter, Lucas Hermes (64. Noel Eichinger), Sebastian Stolze (64. Benedikt Bauer)

Tore: 1:0 Erik Engelhardt (23.), 2:0 Erik Engelhardt (41.), 2:1 und 2:2 Christian Kühlwetter (62., 78.)

Schiedsrichter: Justin Joel Hasmann (Neunkirchen) - Zuschauer: 12.069



