Teilerfolg beim Oberliga-Absteiger

Bisher konnte die Mannschaft in ihrer Thüringenliga-Zugehörigkeit am Geraer Steg noch nie punkten, denn bislang gab es dort ausschließlich deutliche Niederlagen. Diesmal jedoch waren die Vorzeichen etwas anders: Die 251 Zuschauer waren gespannt, wie beide Mannschaften in die Meisterschaft starten würden. Die Gastgeber hatten nach ihrem Abstieg aus der Oberliga fast die komplette Mannschaft verloren und mit zwölf neuen Akteuren einen weitgehend unbekannten Kader. Aber auch bei den Gästen verlief die Vorbereitung nicht optimal, da in keinem Testspiel die Stammelf komplett auflaufen konnte.

Bei brütender Hitze – Schiedsrichter Bachmann ordnete zwei Trinkpausen an – begannen die Gastgeber leicht überlegen, blieben vor dem FC-Tor jedoch harmlos. Die Gäste setzten auf Konter und erspielten sich früh mehrere gute Möglichkeiten: Carl Werner Kaldeborn (3. und 6.), Johann Brömel (13.) und der wieder genesene Stan Kleyla (15.) konnten diese jedoch nicht nutzen. Danach kam Wismut besser ins Spiel, ohne jedoch große Gefahr aus dem Spiel heraus zu erzeugen – einzig bei Eckbällen wurde es etwas brenzlig, doch die FC-Abwehr agierte aufmerksam und gut abgestimmt. In der 35. Minute fiel dann die verdiente Führung für die Gäste: Nach einem sehenswerten Angriff schlug Stan Kleyla einen langen Ball auf Patrick Hook, der präzise in die Mitte flankte, wo Lucas Hoffmann eiskalt abschloss. Mit diesem 0:1 ging es auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste das Spiel lange Zeit ausgeglichen gestalten, doch Torchancen blieben nun auf beiden Seiten rar. Wismut erhöhte im Verlauf den Druck und wurde auch torgefährlicher. FC-Keeper Volodymyr Onyshchenko verhinderte mit zwei starken Paraden den Ausgleich. Acht Minuten vor Schluss war er jedoch machtlos, als Routinier Kiessling nach einem Freistoß der Geraer per Kopf zum 1:1 traf. In der Schlussphase passierte nicht mehr viel, und so trennten sich beide Teams mit einem insgesamt gerechten Unentschieden – für den FC ein gelungener Punktspielauftakt beim bislang so schwierigen Auswärtsgegner.

Bereits am kommenden Freitag stehen sich beide Mannschaften im Thüringenpokal erneut gegenüber – diesmal in Saalfeld.