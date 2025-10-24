Teilerfolg beim Mitaufsteiger ‒ Polling nimmt Punkt in Ohlstadt „gerne mit“

Der SV Polling trennt sich im Bezirksliga-Nachholspiel mit 1:1 vom SV Ohlstadt. Aufgrund einer schwächeren ersten Halbzeit ist der SVP damit gut bedient.

Es war eine der üblichen Elfmeter-Kontroversen, die unterschiedlich eingeordnet werden. Auf Seiten der Gastgeber wurde ein am Boden liegender Jonas Marggraf mit kaputtem Stutzen ins Feld geführt. Passiert war das alles nach dem Absenden einer Flanke und der Kollision mit dem Fuß von Liridon Vocaj. Und das unmittelbar vor dem treuesten Fan-Gefolge der Ohlstadter. Da wurde es natürlich laut und burlesk in der Diktion. Aus den Dialogen hinterher ergab sich eine zweite Sichtweise. Nämlich, dass Marggraf am Ende der Bewegung gegen Vocajs Bein geschlagen habe. Wie auch immer – der Pfiff von Schiedsrichter Maximilian Hafeneder blieb aus.

Mit einem 1:1 trennen sich die Bezirksliga-Neulinge vom SeV Ohlstadt und SV Polling. Die Gäste aus dem Klosterdorf hatten Mitte der zweiten Spielhälfte Vorteile herausarbeiten können. In Summe aber schmeichelt das Resultat den Pollingern. Der SVO war vor der Pause klar stärker, verbuchte die besseren Tormöglichkeiten, wähnte sich zudem spät in der Partie vom Unparteiischen übervorteilt.

Gleichwohl hätte es der SVO auch ohne einen Elfmeter regeln können. Jonas Thümmler gelangte frei an einen Eckball, aber auch über den Ball. Und in der Nachspielzeit parierte der tadellose Pollinger Keeper Mathias Schuster einen Freistoß von Berni Kurz samt Nachsetzen. „Ich nehme den Punkt eigentlich gerne mit“, fasste Trainer Max Jochner seine gesammelten Eindrücke zusammen. Zwar habe man nach einem Dreifachwechsel in Minute 53 „das Momentum auf unserer Seite“ gehabt, hinten raus aber „zu viel gewollt, zu hektisch geworden und dumme Fouls gemacht.“

Besagter Spielerwechsel war Produkt der Unzufriedenheit des Trainers über das Dargebotene im ersten Abschnitt. Da tauchte der SVO gleich mehrfach gefährlich vor Schuster auf. Zumeist fehlten Maxi Schwinghammer Zentimeter oder Sekundenbruchteile. Einen Höhepunkt aber schafften die Boschet-Kicker in ihrer Drangphase. Einen Flankenball von Simon Nutzinger legte Luis Steffl per Kopf auf Marggraf ab, der schoss flach zum 1:0 ein. Nur wenig später musste sich Schuster massiv strecken, um bei Schwinghammers Linksschuss das zweite Gegentor zu verhindern.

Umstellung macht sich bezahlt

Die Umstellung der Pollinger auf ein 4-4-2 bewirkte dann aber ein Mehr an Spielanteilen. Benedikt Veicht markierte nach einem Spielzug über Felipe Creutzner und Leo Vocaj den 1:1-Ausgleich (58.). „Eine Spitzenmannschaft legt in dieser Phase das 2:1 nach.“ Aber dieser Kategorie gehören beide Teams (noch) nicht an. Und so kann der SVP vor dem Derby in Raisting am Sonntag besser mit dem Teilerfolg leben als die Ohlstadter.