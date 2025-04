Teil des "neuen TuS-Gesichts": Prince Yoka wechselt nach Zülpich

Der Klassenerhalt ist schon gut wie sicher – Beim TuS Zülpich dürfen die Verantwortlichen ruhigen Gewissens für ein weiteres Landesliga-Jahr planen. Viele personelle Fragezeichen bleiben dafür jedenfalls nicht mehr offen. Die überwältige Mehrheit des Kaders steht Chefcoach David Sasse auch in der kommenden Saison zur Verfügung ( >>> wir berichteten hier ). Auch in Sachen Neuverpflichtungen machen die Römerstädter schon früh Nageln mit Köpfen. Prince Yoka (vereinslos, zuletzt SV Rhenania Bessenich) bildet bereits den sechsten Neuling für den kommenden Sommer ab.

Mutiger Sprung in die Landesliga

Ausgebildet in den Jugendabteilungen der JSG Erft, blieb Yoka zu Beginn der Saison der Bezirksliga und Region mit dem Wechsel nach Bessenich zunächst erhalten. Sein anfänglicher Stammplatz schien ihm in der Rückrunde jedoch nicht mehr sicher, Yoka war zuletzt gar auf Vereinssuche und wagt mit dem TuS nun also einen beachtlichen Schritt nach vorne.