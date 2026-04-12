„Teil der Entwicklung zu bleiben, ist mir wichtig“

– Foto: Timo Babic

Die Einheit läuft, Carin Bakhuis steht nah am Geschehen, greift ein, spricht mit Spielerinnen. Vieles passiert in kurzen Abständen – genau so beschreibt sie auch ihre Arbeit beim VfL Wolfsburg. Der Klub hat den Vertrag mit der Assistenztrainerin verlängert.

„Für mich ist das eine große Wertschätzung“, sagt die 36-Jährige. Dass sie bleibt, hat für sie mehrere Gründe: das funktionierende Trainerteam, die Entwicklung der Mannschaft – und das Umfeld. „Es hat sich schnell gezeigt, dass die Zusammenarbeit hervorragend funktioniert“, erklärt Bakhuis. Der Verein habe eine klare Arbeitsmentalität, die zu ihr passe.

Ihre Rolle beschreibt sie als verbindend. Auf dem Platz fordert sie Intensität und Struktur, daneben sorgt sie für Austausch und Balance. „Nur in einem guten Umfeld ist Entwicklung möglich“, sagt sie – ein Satz, der ihren Ansatz gut zusammenfasst.