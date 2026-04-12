„Teil der Entwicklung zu bleiben, ist mir wichtig“

Die Einheit läuft, Carin Bakhuis steht nah am Geschehen, greift ein, spricht mit Spielerinnen. Vieles passiert in kurzen Abständen – genau so beschreibt sie auch ihre Arbeit beim VfL Wolfsburg. Der Klub hat den Vertrag mit der Assistenztrainerin verlängert.
„Für mich ist das eine große Wertschätzung“, sagt die 36-Jährige. Dass sie bleibt, hat für sie mehrere Gründe: das funktionierende Trainerteam, die Entwicklung der Mannschaft – und das Umfeld. „Es hat sich schnell gezeigt, dass die Zusammenarbeit hervorragend funktioniert“, erklärt Bakhuis. Der Verein habe eine klare Arbeitsmentalität, die zu ihr passe.
Ihre Rolle beschreibt sie als verbindend. Auf dem Platz fordert sie Intensität und Struktur, daneben sorgt sie für Austausch und Balance. „Nur in einem guten Umfeld ist Entwicklung möglich“, sagt sie – ein Satz, der ihren Ansatz gut zusammenfasst.
Während die Saison in ihre entscheidende Phase geht, bleibt der Fokus klar. Wolfsburg will den zweiten Tabellenplatz sichern und im DFB-Pokalfinale der Frauen um den Titel spielen. „Wichtig ist, dass wir mental stabil bleiben“, betont Bakhuis.
Parallel arbeitet sie an ihrer eigenen Zukunft: Im Sommer beginnt sie den Pro-Lizenz-Lehrgang in den Niederlanden. „Ein logischer nächster Schritt“, sagt sie – nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus dem eigenen Anspruch heraus, sich weiterzuentwickeln.