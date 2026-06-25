Teil-Absage Sportplatzkirwa 2026 ASV Michelfeld

– Foto: Ralph Strobl

Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Juni 2026, ASV-Sportgelände in der Langgräfe, Michelfeld: Sportplatzkirwa. Gleichzeitig 80-Jahr-Feier des Vereins, der 1946 gegründet wurde. 1977 fand das 1. Michelfelder "Sportfest" statt. Die Initiatoren waren damals Josef Merkl und Anton Kaiser. Die geplante 75-Jahr-Feier im Jahr 2021 fiel in der Corona-Zeit aus. Die letzten Vereinsjubiläen wurden 1996/50 Jahre und 2006/60 Jahre gefeiert. Zu diesen beiden Groß-Veranstaltungen wurden damals jeweils Festschriften in Printform mit 100 beziehungsweise 132 Seiten erstellt.

=> Der Bayerische Fußball-Verband BFV sagte am Donnerstag, 25. Juni um 11.45 Uhr alle vom BFV angesetzten Spiele und Turniere im Erwachsenen- und Juniorenbereich für das Wochenende Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Juni wegen der extremen Hitze (in Michelfeld sind 31 bis 36 Grad zu erwarten) ab. Freundschaftsspiele und Privat-Turniere dürften laut BFV stattfinden. Der Turnierleiter des Ortsteil-Turniers in Michelfeld (für Samstag, 13 bis 17.30 Uhr) Julian Thumbeck teilte am Donnerstag, 25. Juni, 13.45 Uhr mit, dass dieses Turnier abgesagt wird.

Somit findet an der SPK 2026 des ASV Michelfeld nur der Preisschafkopf am Freitagabend im und am ASV-Sportheim (wie geplant) statt.

Veranstaltungsprogramm:

# Freitag, 26. Juni:

17.30 Uhr: Einlass ins Sportheim (Veldensteiner Forst Weg 12 Michelfeld, 91275 Auerbach i.d.Opf.).

18 Uhr, A-Platz: SG Auerbach - SV Raigering III (D-Junioren, U13-Kreisgruppe 3 Amberg/Weiden, 2x30 Minuten, Kompakt-Spielfeld "Neun gegen Neun"). Erfolgte Spielverlegung am Donnerstag, 18. Juni. Dieses Punktspiel war für Sonntag, 28. Juni, 11 Uhr angesetzt.

18.30 Uhr, A-Platz: Es findet kein Freundschaftsspiel der A-Junioren der SG Auerbach (SV 08 Auerbach plus ASV Michelfeld), die in der U19-Bezirksoberliga Oberpfalz spielt und die Punktspiel-Saison 2025/26 schon beendet ist, statt. Gründe: Spielermangel für den betreffenden Tag und keine Gegner-Findung.

19 Uhr: Beginn Preisschafkopf-Turnier im Sportheim. Einsatz/Startgeld 10 Euro. Nach den klassischen Regeln (kurzes Blatt, Langer Schlag, mit Rufspiel, Solo und Wenz). 1. Preis 300 Euro, 2. Preis 200 Euro, 3. Preis Halbe Sau und weitere Sachpreise. Deftige Brotzeiten sind für die Teilnehmer während des Turniers vorbereitet.



# Samstag, 27. Juni:

Ab 13 Uhr, am A-Platz: Fußball-Hobby-Ortsteil-Kleinfeld-Turnier (fünf Kleinfeld-Teams aus Michelfeld und dem Umland). Teilnehmende Teams: FC Ohrenbach (Titelverteidiger), Stodara, Vorortraudis, Wald & Wiesenklopfer, Old Grand City Hammers. Die Spielzeit pro Spiel (zehn Begegnungen, Modus "Jeder gegen Jeden", danach Abschlusstabelle) beträgt 20 Minuten. Die Turnier-Regeln sind im Extra-Flyer ersichtlich. Der Spielplan steht unter www.meinturnierplan.de inklusive Live-Ticker zum Download zur Verfügung (Internet-Link und QR-Code folgt). Als Turnierleiter fungiert Julian Thumbeck.

14 Uhr: Auftritt mit einer Spielpausen-Einlage der jüngsten Tanzgarde der ASV-Abteilung Faschingsgesellschaft, die "Frösche".

17.25 Uhr: Ende des letzten Turnierspiels. Unmittelbar danach findet die Siegerehrung am A-Platz statt.

Abends, nach dem Turnier: Gemeinsames Beisammensein am Sportheim.

Ganztags: Kaffee, Kuchen, Grillspezialitäten, Hüpfburg.



# Sonntag, 28. Juni:

10 Uhr: BFV-Festival-Turnier mit den sechs Vereinen SG Tremmersdorf-Speinshart, FC Freihung, SC Eschenbach/Opf., TSV Pressath, TSV Königstein und SG Auerbach (G-Junioren, U7).

14 Uhr: SG Auerbach - 1. FC Schlicht (F1-Junioren, Entwicklungsliga II Amberg).

17 Uhr, A-Platz: SG Auerbach - SG Hubertus Köfering (B-Junioren, U17-Kreisliga Amberg/Weiden). Das Spiel wird voraussichtlich vom Samstag, 27. Juni, 16 Uhr (Termin-Ansetzung unter bfv.de) auf Sonntag, 28. Juni, 17 Uhr verlegt. Die 1. und 2. Herren-Mannschaft des ASV Michelfeld tritt am Sportplatzkirwa-Wochenende nicht an, da diese erst am Montag, 29. Juni um 18.30 Uhr Trainingsauftakt in der Sommervorbereitungsphase 2026 (auf das 1. Punktspiel 2026/27 am Samstag/Sonntag, 8./9. August) haben.

Ganztags: Kaffee, Kuchen, Grillspezialitäten, Hüpfburg.

___________________________________________________________________________________



.



Weitere Details zu den einzelnen Programmpunkten (unter anderem Spielplan als pdf-Datei zum Download, Internet-Link für Live-Ticker und QR-Code für Hobby-Ortsteil-Turnier für Samstag) folgen.



Ansprechpartner als Organisator:

Julian Thumbeck (E-Mail: Thumbeck.J@web.de)

Michael Böhm (boehm-michi@web.de)