🏆 Teil 3 der zweiten Pokalrunde: Der Wahnsinn geht weiter!

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Der EMCO-Kreispokal macht auch im dritten Teil keine Gefangenen: Favoriten stolpern, Außenseiter feiern, Elfmeterschießen strapazieren die Nerven und anderswo fallen die Tore gleich im Dutzend. Von Hemsens nächstem Coup über Wesuwes 11-Tore-Gala bis zum Pokalkrimi in Lähden-Holte: Hier kommen die nächsten Geschichten aus einer zweiten Runde, die wieder einmal zeigt, warum wir diesen Wettbewerb so lieben.

Der SV Hemsen sorgt für eine dicke Überraschung und schlägt den zwei Klassen höher spielenden SG Bramsche mit 4:2.

Hemsen legte mit Treffern in der 11. und 41. Minute den Grundstein. Niklas Nölker (57.) verkürzte für Bramsche, doch die Gastgeber antworteten mit dem 3:1 (79.). Selbst das späte 3:2 (90.) brachte Hemsen nicht mehr ins Wanken – in der Nachspielzeit fiel das umjubelte 4:2 (90.+2). Damit setzt der Zweitkreisklassist seine Pokalreise fort und steht in Runde drei.

Danke an Cedric Heskamp für den Liveticker!

Der SV Wettrup steht nach einem 2:1 gegen den SV Dalum II in der dritten Runde des Emco-Kreispokals. Dabei hatte Dalum über weite Strecken mehr vom Spiel – die Tore machten zunächst aber die Gastgeber. Andreas Reimer (27.) und Pascal Penningbernd (28.) nutzten zwei Fehler binnen kürzester Zeit zum 2:0. Dennis Herbers (53.) brachte Dalum mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 30 Metern zurück. Trotz Chancenplus und viel Druck im zweiten Durchgang fiel der Ausgleich nicht mehr. Und die Frage aus der fünften Minute ist damit auch beantwortet: Die wilde Farbkombination war es offenbar nicht. Danke an Simon Haver für den ebenso informativen wie unterhaltsamen Liveticker!

Der SV Blau-Weiß Lorup hat das Kreisligaduell gegen die SG Osterbrock/Geeste mit 4:2 für sich entschieden. Dabei erwischten zunächst die Gäste den besseren Start: Simon Jansen (15.) brachte Osterbrock/Geeste in Führung. Hannes Schmits (23.) glich jedoch noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel schlug Lorup entscheidend zu. Carsten Wesseln (68.) drehte die Partie, Lars Wingbermühlen (76.) erhöhte auf 3:1. Spätestens mit dem zweiten Treffer von Schmits (83.) war die Entscheidung gefallen. Tim Möllers 4:2 (85.) kam zu spät. Lorup steht damit in der 3. Runde des EMCO-Kreispokals.

Der SV Teglingen hat auch die zweite Runde des Emco-Kreispokals souverän gemeistert. Nach dem 6:0 zum Auftakt beim SV Werpeloh gewann der Kreisligist nun mit 5:0 bei DJK Eintracht Papenburg und steht damit ohne Gegentor in der dritten Runde. Christoph Kleemann brachte Teglingen in der 18. Minute nach Vorarbeit von Johann Schimanski in Führung. Nach der Pause legte Kleemann seinen zweiten Treffer nach und erhöhte auf 2:0 (50.). Anschließend wurde das Ergebnis deutlich. Jannis Faltin traf per Kopf zum 3:0 (64.), ehe Johann Schimanski ebenfalls per Kopf das vierte Tor folgen ließ (71.). Den Schlusspunkt setzte Tom Jesper Dikken nach Vorarbeit von Moien Mohammadi zum 5:0 (81.). Damit setzt Teglingen seine bislang makellose Pokalreise fort: Zwei Spiele, zwei Siege, 11:0 Tore,der SVT steht eindrucksvoll in Runde drei.

Der FC Wesuwe hat in der zweiten Runde des EMCO-Kreispokals keinerlei Zweifel am Weiterkommen aufkommen lassen. Beim FC Bockholte gewann der Kreisligist mit 11:0. Der Mann der ersten Halbzeit war Henk-Darwin Gröninger. Schon nach zwei Minuten eröffnete er den Torreigen, nach acht Minuten legte er nach. Mit seinem Treffer zum 3:0 in der 23. Minute war der Hattrick perfekt, ehe Gröninger in der 31. Minute sogar seinen vierten Treffer des Abends folgen ließ. Nach der Pause machte Wesuwe einfach weiter. Henri Schnieders (54./58.), Simon Albers (60.), Steffen Schulte (69./80.) und Joshua Kloppe (83.) schraubten das Ergebnis zweistellig. Den Schlusspunkt setzte Szymon Korgel (90.+1) mit einem direkten Freistoß zum 11:0. Ein Pokalabend ohne jede Diskussion: Elf Tore, acht verschiedene Treffer nach der Pause und Wesuwe steht mit einem Ausrufezeichen in Runde drei.

Die SG Fehndorf/Hebelermeer hat ihre Pokalaufgabe beim SV Langen II mit 5:2 gelöst und steht in der dritten Runde. Zum Mann des Spiels avancierte Christian Janssen mit drei Treffern. Außerdem waren Peter Stroot per Foulelfmeter und David Krüssel für die Gäste erfolgreich. Bemerkenswert auch: Simon Gebben bereitete gleich drei Treffer vor. Die genauen Spielminuten sowie die beiden Torschützen des SV Langen II waren bei Erstellung des Berichts noch nicht hinterlegt.

Der SV Alemannia Salzbergen III hat sich in der zweiten Runde des Emco-Kreispokals mit 3:1 beim SV Listrup II durchgesetzt. Der eine Klasse höher spielende Gast stellte bereits vor der Pause die Weichen auf Weiterkommen. Moritz Lammers eröffnete nach einer halben Stunde den Torreigen, vorbereitet von Bastian Roters (30.). Nur acht Minuten später legte Hannes Ricken nach und erhöhte auf 2:0 (38.). Kurz nach der Pause wurde es allerdings noch einmal interessant und kurios. Ein Eigentor von Marcel Faller brachte Listrup II auf 1:2 heran (52.). Im Liveticker wurde die Entstehung knapp und durchaus vielsagend mit „45-Meter-Fackel“ beschrieben. Listrup durfte damit wieder hoffen, doch Salzbergen brachte den Vorsprung durch die zweite Hälfte. In der 87. Minute beseitigte schließlich Ricken mit seinem zweiten Treffer die letzten Zweifel und sorgte für den 3:1-Endstand. Damit endet die Pokalreise von Listrup II in Runde zwei, während Alemannia Salzbergen III in die dritte Runde einzieht.

Der SV Meppen III steht in der dritten Runde des EMCO-Kreispokals. Nach einem 3:3 gegen Germania Twist musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen, dort setzte sich die Meppener Dritte durch und löste das Ticket für die nächste Runde.

Der TuS Aschendorf hat seine Pflichtaufgabe beim SV Sigiltra Sögel II erfüllt und zieht nach einem 4:1-Erfolg in die dritte Runde des EMCO-Kreispokals ein. Dabei ging der Außenseiter durch Maximilian Kassner (42.) sogar in Führung. Die Antwort folgte praktisch mit dem nächsten Angriff: Kevin Winnen (43.) stellte noch vor der Pause auf 1:1. Nach dem Seitenwechsel brachte die Einwechslung von Marlon Röttgers-Abeln zusätzlichen Schwung. Nur neun Minuten nach seiner Hereinnahme traf er zum 2:1 (66.). In der Schlussphase machten Florin-Ionut Sava (88.) und erneut Röttgers-Abeln (89.) mit einem späten Doppelschlag den 4:1-Endstand perfekt. Sögel II durfte kurz von der Überraschung träumen, am Ende setzte sich der Favorit aus Aschendorf deutlich durch.

Nach zwölf ungeschlagenen Spielen ist die Serie des BV Clusorth-Bramhar gerissen. Im Emco-Kreispokal unterlag der BVC dem SV Erika/Altenberge mit 2:4. Dabei brachte Jonas Griep (24.) die Gäste zunächst in Führung. Nach Gelb-Rot gegen Bernd Thyen (42.) drehte Leon Schulte mit einem Doppelschlag direkt nach der Pause die Partie (46./48.). Griep glich noch einmal aus (62.), doch nach der zweiten Gelb-Roten Karte gegen Clusorth traf Maik Schütte (64.) per direktem Freistoß zum 3:2. Schulte machte in der Nachspielzeit seinen Dreierpack perfekt. Damit endet für Clusorth-Bramhar nicht nur die Pokalreise, sondern auch die starke Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage. Danke an Jannik Heyne für den Liveticker!

Der SV Sigiltra Sögel steht nach einem 3:1 beim SV Eintracht Emmeln in der dritten Runde des Emco-Kreispokals. Nach torloser erster Hälfte brachte Anton Jansen (54.) die Gäste in Führung, ehe ein Eigentor (60.) das 2:0 bedeutete. Bastian Dosquet (63.) machte es für Emmeln noch einmal spannend, doch Julian Grote (69.) stellte nur sechs Minuten später den alten Abstand wieder her und sorgte für die Entscheidung.

Der SV Esterwegen hat sich im Duell zweier Kreisligisten mit 4:2 bei Blau-Weiß Lünne durchgesetzt und die dritte Runde des EMCO-Kreispokals erreicht. Dabei lieferten sich beide Teams zunächst einen offenen Schlagabtausch. Simon Jansen (25.) brachte Esterwegen in Führung, Dominic Silder (26.) antwortete praktisch umgehend. Das gleiche Spiel noch einmal vor der Pause: Jansen traf zum 2:1 (34.), Silder stellte kurz vor dem Seitenwechsel auf 2:2 (45.). Nach der Pause machte Jelte Schulte (67.) per Kopf den Unterschied. Lünne blieb dran und traf in der 88. Minute noch den Pfosten, ehe Jansen (90.) mit seinem dritten Treffer des Abends den Deckel draufmachte. Esterwegen gewinnt 4:2 und steht in Runde drei.

Was für eine Schlussphase: Alemannia Salzbergen II hat sich mit 5:4 bei der SG Freren II durchgesetzt und die dritte Pokalrunde erreicht. Freren drehte zunächst einen 1:2-Rückstand und führte nach Treffern von Louis Hölscher (61.), Max Paus (67.) und Mathis Köllen (70.) plötzlich mit 4:2. Doch Salzbergen schlug zurück: Henning Sprengel (71.) verkürzte, Thomas Welling (89.) glich aus und in der 91. Minute fiel tatsächlich noch das 5:4 für die Gäste. Neun Tore, ein gedrehtes 2:4 und die Entscheidung in der Nachspielzeit, Pokal eben.

Der SV Frisia Vrees hat sich mit 5:0 beim FC Wesuwe II durchgesetzt und steht in der dritten Runde des Emco-Kreispokals. Kurz vor der Pause stellten Timo Jansen (39.) und Tobias Niedenhof (42.) mit einem Doppelschlag auf 2:0. Niedenhof legte nach dem Seitenwechsel per Kopf nach (73.), ehe Jansen (83.) seinen Doppelpack schnürte. Jonathan Styrz (90.) setzte mit dem 5:0 den Schlusspunkt. Damit darf sich auch weiterhin ein Zweitkreisklassist Hoffnungen auf eine lange Pokalreise machen.

Der SV Concordia Langen steht nach einem souveränen 3:0 beim SV Surwold II in der dritten Runde des Emco-Kreispokals. Leon Mey (17.) brachte den Erstkreisklassisten per Foulelfmeter in Führung, nur sieben Minuten später erhöhte Hendrik Wentker (24.) auf 2:0. Auch nach der Pause blieb Langen das gefährlichere Team. Max Freese (69.) sorgte schließlich für den 3:0-Endstand. Damit endet die Pokalreise von Surwold II, während Concordia Langen verdient eine Runde weiterzieht.

Die SpG Lähden-Holte hat sich nach großer Aufholjagd mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen den höherklassigen SV Dörpen durchgesetzt. Dörpen führte durch Ismet Mehmedovic (9.) und Lukas Haskamp (30.) bereits mit 2:0. Nach der Pause drehte die SpG auf. Markus Hoffmann (46.) verkürzte, ehe Benedikt Hölzen (81.) sehenswert mit der Hacke zum 2:2 traf. Im anschließenden Elfmeterschießen hatte Lähden-Holte die besseren Nerven und löste das Ticket für Runde drei. Danke an Noah Ficker für den unterhaltsamen Liveticker!

Die SG Ahmsen-Vinnen-Herßum zieht nach einem 2:1 gegen den SV Groß Hesepe in die dritte Runde ein. Dabei gingen zunächst die Gäste durch Julian Gößling (69.) in Führung. Die Antwort folgte sofort: Hendrik Hoormann (70.) glich aus, ehe Mirko Möller (75.) die Partie innerhalb von nur fünf Minuten komplett drehte und Ahmsen-Vinnen-Herßum eine Runde weiter schoss.

Der SV Grün-Weiß Dersum hat in der zweiten Runde des Emco-Kreispokals für die nächste Überraschung gesorgt. Der Erstkreisklassist setzte sich mit 3:0 gegen die eine Klasse höher spielende SG Stavern/Apeldorn durch, wobei das Ergebnis lange Zeit alles andere als absehbar war. Im ersten Durchgang gehörten die besseren Möglichkeiten nämlich den Gästen. Stavern traf zunächst die Latte (22.), später den Pfosten (31.) und brachte Dersum mehrfach gehörig ins Schwimmen. Ein Treffer der SG wurde zudem wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Zur Pause blieb es dennoch beim 0:0. Nach dem Seitenwechsel zeigte Dersum dann ein anderes Gesicht. Die Gastgeber kamen deutlich besser in die Partie und belohnten sich in der 63. Minute: Christian Osewold zog ab, sein leicht abgefälschter Schuss landete zur 1:0-Führung im Netz. Stavern musste nun mehr riskieren – und in der Schlussphase machte Dersum den Deckel drauf. Osewold setzte Leon Kampen in Szene, der den Ball in der 89. Minute zum 2:0 in den Winkel jagte. Den Schlusspunkt setzte Christian Wiels in der dritten Minute der Nachspielzeit mit einem sehenswerten direkten Freistoß zum 3:0. Damit wirft Dersum nach einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang den höherklassigen Gegner aus dem Wettbewerb und steht in der dritten Runde des Emco-Kreispokals. Osewold wurde im Liveticker mit einem Tor und einer Vorlage zum „Man of the Match“ gekürt. Danke an Christian für den Liveticker und die Eindrücke vom Pokalabend! Nachzügler!

Mi., 26.08.2026, 19:30 Uhr SV Flechum Flechum SV Raspo Lathen Lathen 19:30 live PUSH

Spieltext Flechum - Lathen