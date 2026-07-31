Teil 2: Alle Wechsel in der A-Klasse Alzey-Worms

Steffen Keller (rechts) ist seit einem Jahrzehnt Trainer bei Rhenania Rheindürkheim. In dieser Saison muss er sage und schreibe 14 Spieler integrieren. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Alzey-Worms. Auffallend ist, wie defensiv einige Klubs ihre Ziele in der A-Klasse Alzey-Worms formulierten. Da es maximal einen Absteiger zum Ende der Saison gibt – eine Folge der anstehenden Strukturreform im Südwestdeutschen Fußball-Verband – mutet es merkwürdig an, wie wenige Vereine den Aufstieg in die Bezirksliga ins Auge fassen. Und das, obwohl wenigstens die ersten fünf Plätze sicher ins Oberhaus führen. Teil 2 des Überblicks: