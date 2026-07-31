Teil 2: Alle Wechsel in der A-Klasse Alzey-Worms

Alzey-Worms. Auffallend ist, wie defensiv einige Klubs ihre Ziele in der A-Klasse Alzey-Worms formulierten. Da es maximal einen Absteiger zum Ende der Saison gibt – eine Folge der anstehenden Strukturreform im Südwestdeutschen Fußball-Verband – mutet es merkwürdig an, wie wenige Vereine den Aufstieg in die Bezirksliga ins Auge fassen. Und das, obwohl wenigstens die ersten fünf Plätze sicher ins Oberhaus führen. Teil 2 des Überblicks:
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Zugänge: Louis Born (Eintracht Herrnsheim), Maurice Martin, Jan-Daniel Rück (beide reaktiviert), Finn Stahlheber (eigene Jugend).
Abgänge: Dennis Cil (TSG Eisenberg), Nico Schwuchow (SG Wiesoppenheim/Heppenheim).
Trainer: Philipp Hamm und Philipp Neumann (für Björn Miehe).
Saisonziel: Aufstieg.
Meisterschaftsfavoriten: TuS Wörrstadt.
Zugänge: Keine.
Abgänge: Marc Strobel (Laufbahn beendet).
Trainer: Joachim Mahler (für Nico Schmid).
Saisonziel: Mittelfeldplatz.
Meisterschaftsfavoriten: TSG Pfeddersheim II, Rhenania Rheindürkheim, SG Weinheim/Freimersheim.
Zugänge: Sebastian Brehm (TSV Ebersheim), Fabian Deichelmann (TSG Pfeddersheim), Timo Filinger (Germania Eich), Marco Gießmann, Jakob Keil (beide SV Leiselheim), Jan Letsch (VfL Gundersheim), Marcel Doll, Luke Egetenmeier, Henry Olusanya (alle SG Altrhein JFV), Tom Stein (SV Gimbsheim), Maximilian Alter, Felix Klünemann, Patrick Kröning, Jonas Schiller (alle ohne Verein).
Abgänge: Keine.
Trainer: Steffen Keller (wie bisher).
Saisonziel: Schönen Fußball spielen. Mittelfeldplatz.
Meisterschaftsfavoriten: TSG Pfeddersheim II.
Zugänge: Nico Enders (SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein), Mark Kartaschow (SG Dautenheim/Eppelsheim), Kevin Wick (TSG Drais).
Abgänge: Kaan Güngördü (TuS Dannenfels).
Trainer: Jan Höngen (wie bisher).
Saisonziel: Gesicherter Mittelfeldplatz.
Meisterschaftsfavoriten: TSG Pfeddersheim II, SG Weinheim/Heimersheim, SG Mauchenheim/Freimersheim, TuS Wörrstadt.
Zugänge: Marcel Hattenauer (1. FC Schwabsburg).
Abgänge: Keine.
Trainer: Mike Starkes (wie bisher).
Saisonziel: Klassenerhalt.
Meisterschaftsfavoriten: SG Mauchenheim/Freimersheim, TSG Pfeddersheim II.
Zugänge: Marco Bresser (FC Emmelshausen Karbach), Adrian Spahiu, Joel Spahiu (beide ASV Winnweiler).
Abgänge: Linus Kimmel (TuS Rüssingen).
Trainer: Johannes Henrich.
Saisonziel: In der neuen Spielklasse etablieren und als Aufsteiger die nächsten Schritte gehen.
Meisterschaftsfavoriten: Keine Angabe.
Zugänge: Keine.
Abgänge: Aaron Stauf (Laufbahn beendet).
Trainer: Marcel Flick und David Salfeld (wie bisher).
Saisonziel: Oben mitspielen.
Meisterschaftsfavoriten: TuS Wörrstadt.
Zugänge: Max Kraft (TuS Hochheim), Luca Tiemann (VfL Gundersheim).
Abgänge: Emmanuel Affezie, Luca Schneider (beide FSV 03 Osthofen), Felix Hemer, Marcel Schäfer (pausieren beide).
Trainer: Daniel Sälzer (wie bisher).
Saisonziel: Guter Mittelfeldplatz.
Meisterschaftsfavoriten: SG Mauchenheim/Freimersheim, TSG Pfeddersheim II.
Zugänge: Arthur Schneidt (FSV Saulheim), Sait Yalkin (SG RWO Alzey/Lonsheim).
Abgänge: Emanuel Dragun (VfL Gundersheim), Jan Knobloch (FSV Saulheim).
Trainer: Rene Novo (wie bisher).
Saisonziel: Aufstieg.
Meisterschaftsfavoriten: SG Mauchenheim/Freimersheim, TSG Pfeddersheim II.