Teifel-Show: SG Allertal besigt den SVN Bucholz 4:0

Die SG Allertal hat am zweiten Spieltag der Kreisliga ihre Tor-Serie fortgesetzt. Beim SV Niedersachsen Buchholz siegte die Mannschaft deutlich mit 4:0.

Die erste Halbzeit verlief noch zäh, beide Teams neutralisierten sich weitgehend, sodass es torlos in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel übernahm Allertal jedoch zunehmend die Kontrolle. In der 58. Minute brach Admin Spahic den Bann und erzielte die verdiente Führung.

Danach kam der große Auftritt von Cem Teifel: Innerhalb von nur neun Minuten schnürte der Angreifer einen lupenreinen Hattrick (85., 87., 90.+4) und sorgte so für den klaren Endstand. Teifel hat damit bereits sieben Treffer in den ersten beiden Ligaspielen auf dem Konto, nachdem er zum Auftakt gegen Heidmark alle vier Tore markierte.

„Nach einer zähen ersten Hälfte haben wir Geduld bewahrt und am Ende eiskalt zugeschlagen“, bilanzierte die SG Allertal auf Instagram und sprach von einem starken Auftritt ihres Teams.