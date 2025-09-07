Teichel gewinnt in Unterwellenborn

Am Samstag empfing der SV Stahl Unterwellenborn die SG Traktor Teichel zum mit Spannung erwarteten Derby. Die Partie bot zwar keine fußballerischen Glanzpunkte, doch am Ende setzten sich die Gäste verdient mit 0:2 durch. Teichel erwischte den besseren Start und erspielte sich in der Anfangsphase einige Chancen. Die Gastgeber dagegen wirkten zunächst ohne Körpersprache und Durchsetzungsvermögen. Da die Gäste ihre Gelegenheiten ungenutzt ließen, ging es torlos in die Kabinen. Nach der Pause steigerte sich die Elf von Stahl-Trainer Matejka. Mit Lindig und Schmidt boten sich zwei gute Möglichkeiten, doch wie schon so oft in dieser Saison fehlte die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Eine Unachtsamkeit im eigenen Strafraum brachte schließlich die Wende: Nach Foulspiel zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, Robert Dörfler verwandelte sicher zur 0:1-Führung für Teichel. Statt einer Reaktion der Hausherren übernahm nun der Gast endgültig das Kommando. Kurz darauf erhöhte die SG Traktor auf 0:2. Stahl wirkte beeindruckt, leistete kaum noch Gegenwehr und ergab sich in sein Schicksal. Einzig Keeper Alexander Marko verhinderte mit mehreren starken Paraden in der Schlussphase eine noch deutlichere Niederlage.

Am Ende stand für den SV Stahl eine bittere und vermeidbare 0:2-Heimniederlage. Besonders die letzte halbe Stunde hinterließ einen enttäuschenden Eindruck. Trainer Matejka fand im Teamkreis klare Worte und mahnte an, dass mit solch einer Einstellung in den kommenden Wochen nur schwer Punkte zu holen sein werden.

Nun gilt es für die Mannschaft, die Niederlage schnell abzuhaken, neue Kräfte zu sammeln und den Fokus auf das nächste – schwierige – Auswärtsspiel zu richten.