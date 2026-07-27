Teglingen verspielt 3:0 und schlägt doch zurück von ZK · Heute, 05:51 Uhr · 0 Leser

Welche Mannschaften haben überzeugt? In dieser Woche blicken wir auf die Testspiele aus dem Emsland, bei denen die Torschützen bei FuPa erfasst wurden. Die passenden Spielberichte erscheinen nach und nach - kurz, kompakt und mit den wichtigsten Szenen der Partien. SV Teglingen vs. SV Flechum

FC Wesuwe vs. SV Borussia 08 Neuenhaus

TuS Berge II vs. SV Concordia Langen

SV Neulangen vs. FC Wesuwe

Teglingen verspielt 3:0 und schlägt doch zurück

Was für ein Testspiel in Teglingen: Der Kreisligist führte gegen den Ligakonkurrenten SV Flechum bereits nach 35 Minuten komfortabel mit 3:0. Michael Schulte (2) und Hendrik Krüßel sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach der Pause drehte jedoch Nils Gudewill auf und glich mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von 24 Minuten zum 3:3 aus. Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Jasper Klene traf mit einem sehenswerten Distanzschuss zur erneuten Führung, ehe Lukas Westhoff nach einem missglückten Rückpass den 5:3-Endstand besiegelte. Ein abwechslungsreicher und fairer Test mit vielen Toren und zwei starken Offensivreihen.

– Foto: SV Borussia 08 Neuenhaus

Concordia Langen gewinnt Test in Berge Mi., 22.07.2026, 19:30 Uhr TuS Berge TuS Berge II SV Concordia Langen 1964 Con. Langen 1 2 Abpfiff Concordia Langen hat das Testspiel beim TuS Berge II mit 2:1 für sich entschieden. Elias Koldehoff brachte die Gäste früh in Führung (11.), ehe Freddy Boss mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 30 Metern auf 2:0 erhöhte (60.). Berge antwortete nur drei Minuten später mit einem Traumtor von Mathis Schmunkamp aus 20 Metern, drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, ließ mehrere gute Chancen jedoch ungenutzt. So blieb es beim knappen Testspielerfolg für die Gäste aus Langen.

– Foto: SV Neulangen