Tegernheim um seinen Kapitän Maxi Wasmeier (rechts) ist im Derby obenauf, Kareth um Anton Henning legt eine Bruchlandung hin. – Foto: Stefan Glötzl

Tegernheims Trainertausch fruchtet Im Derby belohnt sich der FC endlich ein erstes Mal – Gegner Kareth macht „erneuten Rückschritt“ aus

Stefan Walter brüllt den Mitspielern seine Freude entgegen, Gabriel Novakovic hantiert im Mannschaftskreis mit der Wasserflasche, Glücksgefühle sprudeln aus den Spielern hervor. Selten war die Stimmung beim Fußball-Landesligisten FC Tegernheim so gelöst, aber auch so erleichtert, wie unmittelbar nach dem Schlusspfiff des Derbys am Samstagnachmittag. Der 1:0 (0:0)-Heimsieg über den TSV Kareth-Lappersdorf ist, weil so gut wie die gesamte direkte Konkurrenz im Abstiegskampf ebenfalls den Aufstand probte und an diesem Wochenende punktete, nicht mehr als eine Duftmarke – fürs Mentale jedoch tut er ungemein gut.

Im Spiel eins nach dem Aus von Andre Kleinknecht als FC-Trainer jubelte die Tegernheimer Elf über eine Premiere. Zum ersten Mal in einem Heimspiel und überhaupt erst zum zweiten Mal diese Saison stand hinten die Null. Und das kam nicht von ungefähr. Denn in der kurzerhand einberufenen „Extraeinheit“ am Mittwoch sprach das Interims-Trainerduo Thomas Seitz und Thomas Semmelmann ganz speziell das Abwehrverhalten an: wie gilt es zu verschieben, wie den Verbund zwischen Sturm, Mittelfeld und Abwehr nicht zu groß werden zu lassen? Tegernheims Plan ging im Derby auf! „Wir haben richtig gut gegen den Ball gearbeitet, haben die Nadelstiche nach vorne gesucht. Und das wichtigste: im Gegensatz zu den letzten Wochen haben wir uns endlich belohnt“, freute sich Semmelmann über drei „verdiente und wichtige Punkte“. Einen Schönheitspreis verdiente sich der FC über die 90 Minuten hinweg zwar nicht, aber gerade in der aktuellen Situation mit Abstiegskampf und Trainerentlassung bedarf es einem solchen auch nicht. „Ich glaube, wir wollten den Sieg mehr“, befand Semmelmann. Frust macht sich hingegen im Lager des TSV Kareth-Lappersdorf breit. Die vorderen Plätze sind längst enteilt, jetzt auch noch das. Dabei war die Entwicklung der vergangenen zwei, drei Wochen wieder in eine positive Richtung gegangen. „Im Vergleich dazu war es auf jeden Fall wieder ein Rückschritt“, musste sich Spielertrainer Michael Kirner eingestehen. Und er legte nach: „Viele Spieler haben nicht ihre Leistung auf den Platz gebracht. Es ist schon sehr ärgerlich, bitter und aus meiner Sicht auch absolut unnötig, so eine Leistung in einem Derby zu zeigen. Deswegen haben wir es auch nicht verdient, etwas mitzunehmen. Trotzdem darfst du so ein Spiel eigentlich nicht verlieren.“