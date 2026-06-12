Tegernheim verpflichtet zwei junge Perspektivspieler

Frode Füllner (Mitte) bringt bereits Landesliga-Erfahrung mit nach Tegernheim. Am Hohen Sand freuen sich Trainer Andreas Lengsfeld (links) und Teammanager Stefan Adler auf den Neuzugang. – Foto: FC Tegernheim

Der 18-jährige Altan Yavuz gehörte zuletzt keinem Verein an und legte eine halbjährige Fußballpause ein. In der Herbstrunde 2025 war er Teil der U19-Landesligamannschaft der SG Schwandorf. Zuvor wurde er unter anderem beim TSV Kareth-Lappersdorf und bei der SG Quelle Fürth ausgebildet. Nun möchte er beim FC Tegernheim wieder angreifen und seine Fußballschuhe schnüren. Die Verantwortlichen sehen in ihm einen Spieler mit großem Potenzial, der sich in den kommenden Monaten Schritt für Schritt an das Landesliga-Niveau heranarbeiten soll. Mit Frode Füllner wechselt zudem ein weiterer talentierter junger Spieler vom Ligakonkurrenten FC Dingolfing nach Tegernheim. Der 20-Jährige bringt eine gute fußballerische Ausbildung (ASV Cham und JFG Kinsachkickers) sowie viel Ehrgeiz mit. Trotz seines jungen Alters absolvierte der Defensivspieler bereits rund 50 Spiele in der Landesliga.



„Die Fußballabteilung des FC Tegernheim setzt damit ihren eingeschlagenen Weg konsequent fort und investiert gezielt in junge, hungrige Spieler mit Entwicklungsperspektive. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass beide Neuzugänge sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zum Verein passen und sich in Tegernheim bestens entwickeln können. Der FC Tegernheim heißt Altan Yavuz und Frode Füllner herzlich willkommen und wünscht beiden eine erfolgreiche, verletzungsfreie und sportlich erfolgreiche Zeit im schwarz-weißen Trikot“, teilen die Regensburger Vorstädter zu den beiden Neuverpflichtungen mit.



