Tegernheim verpflichtet ein Spieler-Quartett

Mission erfüllt: Der FC Tegernheim dominierte drei von vier Relegationsspielen und schaffte verdientermaßen die direkte Rückkehr in die Landesliga. Freilich wollen Sven Wagner, Gentrit Isufi und Co. in der neuen Spielzeit eine ordentliche Rolle spielen. Mithelfen sollen vier Sommer-Neuzugänge, die der FCT am heutigen Montag präsentierte. Dominik Feuersänger (Fortuna Regensburg), Maximilian Prem (SC Luhe-Wildenau), Jonas Eigenstetter (TB/ASV Regenstauf) und Tobias Schönbrunner (U19 TSV Kareth-Lappersdorf) haben sich den Regensburger Vorstädtern angeschlossen.

Der 23-jährige Maximilian Prem wohnt seit Kurzem in Regensburg. Von der SpVgg SV Weiden ausgebildet, sammelte er anschließend beim SC Luhe-Wildenau Erfahrungen in der Bezirks- und Landesliga. „Er ist ein Perspektivspieler und gefällt mir gut. Wir schauen, das Bestmögliche aus ihm herauszukitzeln“, sagt Michael Fischer, der sich in Tegernheim das Traineramt als auch die sportliche Führung mit Thomas Schneider teilt. Prem sei auf den Außenbahnen flexibel einsetzbar, können den offensiven wie defensiven Part bekleiden.



Als Perspektivspieler bezeichnet Fischer auch Tobias Schönbrunner. Der 19-jährige Torwart war bislang für die A-Junioren des TSV Kareth-Lappersdorf in der U19-Landesliga unterwegs. Am Hohen Sand soll er den beiden anderen Torhütern Max Kellner und Stefan Walter ordentlich einheizen, hofft sein neuer Coach: „Er hat ein paar Mal mittrainiert und einen guten Eindruck hinterlassen. Natürlich soll er den Konkurrenzkampf im Tor ankurbeln.“



Mit Erfahrung aus der Landesliga, Bayernliga und sogar Regionalliga bestückt, kommt Dominik Feuersänger nach Tegernheim. Der ehemalige Jahn-Jugendspieler spielte schon in der Saison 2017/18 für den FCT, ehe er jahrelang die Verteidigung von Fortuna Regensburg zusammenhielt. Zwischendrin gab er ein Intermezzo bei der DJK Vilzing (elf Regionalliga-Einsätze). „Ich kenne Domi seit zwölf Jahren. Wir haben damals in Tegernheim noch zusammengespielt. Ich bin wahnsinnig froh, dass er sich für uns entschieden hat – zumal er ein paar andere Angebote hatte. Er wird uns qualitativ sehr weiterhelfen und passt auch menschlich zur Mannschaft“, freut sich Fischer. Feuersänger selbst sagt zu seiner Rückkehr nach Tegernheim: „Ich freue mich wieder für Tegernheim zu spielen. Fischi und ich kennen uns aus der gemeinsamen Zeit in Tegernheim, mit ihm kann man immer offen und ehrlich reden. Für mich ist das die beste Option.“



Der vierte Neue im Bunde kommt aus der Bezirksliga Süd und vom TB/ASV Regenstauf. Dort zählte Jonas Eigenstetter zu den Leistungsträgern – genau wie zuvor in Bach und Ziegetsdorf. Der 23-jährige Außenverteidiger soll die Lücke schließen, die sich durch den Weggang von Daniel Ertel (zu Hankofen) aufgetan hat. „Jonas war ein Wunschspieler von Schneidi und mir, weil er unfassbar viel Potenzial hat, das wir aus ihm herauskitzeln wollen. Er ist ein total sympathischer Kerl und bringt uns wahnsinnig weiter, denke ich“, so Fischer, der Daniel Ertel alles Gute für seinen weiteren sportlichen Weg in der Regionalliga wünscht: „Wir sind ihm dankbar und haben eine große Wertschätzung für ihn. Ich bin mir sicher, dass sich die Wege wieder kreuzen werden.“



Neben Ertel haben Martin Glöckner (ASV Burglengenfeld), Tobias Scherzer und Ergänzungsspieler Salih Öksüm (jeweils Ziel unbekannt) den FC Tegernheim verlassen. Auf weitere Neuverpflichtungen hat man bewusst verzichtet. Denn, wie Michael Fischer unterstreicht: „Wir sind stolz auf die bisherige Mannschaft und haben vollstes Vertrauen ihn sie. Den eingeschlagenen Weg mit den Jungs wollen wir weitergehen.“ Für die kommende Spielzeit in der Landesliga Mitte hat Fischer ein gutes Bauchgefühl. Das Ziel: „Wir wollen uns weiterentwickeln und eine stabile Saison spielen.“ Bestenfalls natürlich ohne Abstiegssorgen.