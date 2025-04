Tegernheim und Ramspau feiern ihre Joker

Zwei Samstagspartien markierten den Startschuss dieses Spielwochenendes in der Bezirksliga Süd. Erleichterung herrscht im Lager der SpVgg Ramspau. Die Grünweißen können sich über immens wichtige Punkte im Abstiegskampf freuen. Im Sechs-Punkte-Spiel gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II erzielte der eingewechselte Jakob Gürster das Tor des Tages (78.) für die Gäste. Und auch beim FC Tegernheim war ein „Joker“, Max Meterne, erfolgreich. Der Rangzweite gewann sein Heimspiel gegen den SC Regensburg mit 3:1 und drehte dabei einen Halbzeit-Rückstand zu seinen Gunsten. Damit erhöht sich der Druck auf Tabellenführer TSV Bad Abbach, der morgen in Bach gastiert.



Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „In Summe war das ein verdienter Sieg gegen einen Gegner, der es richtig gut gemacht hat. Man hat gemerkt, dass ein bisschen Druck drauf war, weil wir unbedingt gewinnen wollten, um den Druck auf Bad Abbach zu erhöhen. Wir hatten in der ersten Halbzeit schon drei, vier Möglichkeiten, wo wir alleine vor dem Tor standen und mindestens ein Tor machen mussten. Im Gegenzug kassierten wir das 0:1 und dann tut man sich natürlich schwer. Heute hatten wir aber das Glück, dass wir in der zweiten Halbzeit von der Bank nochmal richtig Qualität nachlegten konnten, was uns im Endeffekt das Spiel gewonnen hat. Respekt an den Sportclub für eine sehr kämpferische Leistung.“









Marcel Maltsev (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf II): „Es war eine zähe Partie mit deutlich mehr Spielanteilen für uns. Wir haben es verpasst unsere hochkarätigen Chancen zu nutzen und müssen damit leben, dass der Gegner mit dem einzigen Torschuss der zweiten Halbzeit mit einem Sieg heimfährt.“



Willi Petz (Trainer SpVgg Ramspau): „Wir sind natürlich überglücklich über den Sieg. Wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Ettmannsdorf ist eine richtig gute Mannschaft. Auch hat man gemerkt, dass es ein Sechs-Punkte-Spiel war, in dem es um sehe viel geht. Es war aber kein schlechtes Spiel. Wir standen sehr kompakt und ließen hinten ganz wenig zu. Selbst hatten wir die ein oder andere Chance und konnten zudem gut wechseln. Jakob Gürster hat es beim Siegtor hervorragend gemacht. Das war heute auch unsere Überlegung: so lange wie möglich die Null halten und dann selbst den einen Stich zu setzen. Respekt an meine Mannschaft, jeder hat sich reingehängt. Das nächste wichtige Spiel gegen Prüfening wartet schon.“