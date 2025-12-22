Tegernheim: Überzeugt vom Klassenerhalt – Kein Druck bei Trainersuche

Die Entscheidung aufzuhören haben sich Fischer und Schneider, die Tegernheim über die Relegation zurück in die Landesliga führten, alles andere als einfach gemacht. „Uns beiden liegt der Verein sehr am Herzen“, unterstreicht Fischer. „Deswegen war es uns wichtig, den Verantwortlichen frühzeitig Bescheid zu geben, damit sie genügend Zeit bei der Trainersuche haben.“ Ein „lame-duck“-Szenario wird es in der Frühjahrsrunde definitiv nicht geben. So stellt Fischer mit Nachdruck klar: „Wir geben weiter Vollgas für Tegernheim.“ Der 35-Jährige schiebt nach: „Ich war ingesamt zwölf Jahre beim FC. Für uns als Trainer wäre es auch nicht schön abzusteigen. Wir können sagen, einen guten Job gemacht zu haben, wenn wir uns mit dem Klassenerhalt verabschieden.“



Im Hintergrund ist die Trainersuche für die kommende Spielzeit angelaufen. Wie ist der Stand der Dinge? Stefan Adler aus der Abteilungsleitung gibt einen kleinen Einblick: „Bewerbungen gab es genug. Wir haben bereits Gespräche mit unseren Wunschkandidaten geführt, die womöglich auf fruchtbaren Boden fallen. Zeitlich haben wir keinen großen Druck. Jetzt ist ja erstmal die stade Zeit.“ In puncto Klassenerhalt sind auch die Verantwortlichen guter Dinge. „Der Zusammenhalt ist nach wie vor groß. Die beiden Trainer wollen unbedingt eine Landesliga-Mannschaft übergeben“, so Adler.



In eine ähnliche Kerbe schlägt das scheidende Trainer-Duo. Dass der Kader die nötige Klasse für die Landesliga hat, davon sind Schneider und Fischer „zu hundert Prozent“ überzeugt. Auch wenn durch die Abgänge von Daniel Ertel, Mario Cieslik und Martin Glöckner natürlich Qualität weggebrochen sei. „Wir haben eine super Mannschaft mit sehr anständigen Jungs und sind davon überzeugt, dass wir es schaffen werden“, sagen beide Coaches unisono. Mit der Punkteausbeute zur Winterpause (17 Zähler aus 20 Spielen) zeigt sich Fischer nicht zufrieden: „Es sind definitiv zu wenige Punkte. Im Spätherbst waren wir gar nicht da und haben zu viele Punkte liegen gelassen. Wir hatten auch etwas Pech mit Verletzten und hatten – auch aufgrund der Relegation – viele Urlauber. Das hat sich so durchgezogen. Dadurch sind wir nie richtig in einen Trainingsfluss gekommen. Zum Schluss raus ist es aber besser geworden.“ Als Tabellen-14. hat Tegernheim nur drei Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationrang. Der dort postierte SV Etzenricht hat ein Spiel weniger absolviert.



Wintertransfers schließt Michael Fischer nicht aus: „Es kann sein, dass wir noch was machen. Derzeit sind wir mit einem Spieler im Gespräch.“ Zwingend notwendig seien Neuverpflichtungen aber nicht. Die Noch-Trainer haben vollstes Vertrauen in ihre Mannschaft. Über seine eigene sportliche Zukunft hat sich der ehemalige Regionalligaspieler bisher „null Gedanken gemacht. Ich muss nicht unbedingt im Sommer was Neues machen“, sagt Fischer.