Tegernheim: Trainerduo und fast alle Spieler bleiben an Bord

Besonders froh sind die Verantwortlichen in Tegernheim darüber, dass Michael Fischer und Thomas Schneider dem Verein die Treue halten. Die beiden 35-Jährigen haben ligaunabhängig verlängert, bilden auch in Zukunft parallel das gleichberechtigte Trainerduo und die sportliche Leitung. Seit Herbst 2023 coachen Schneider und Fischer die Mannschaft, konnten den Abstieg aus der Landesliga jedoch nicht verhindern.



Nicht nur auf der Trainerbank setzt der FCT auf Kontinuität. In puncto Spielerzusagen kann man am Hohen Sand ein echtes Statement setzten. Fast alle Spieler des Bestandskaders haben für die neue Saison zugesagt. Darunter auch umworbene Leistungsträger wie die technisch versierten Torjäger Cigi Özlokman, Qlirim Beqaj und Mario Cieslik. Als weitere Namen nennt der Verein Maxi Wasmeier, Tobias Rieger, Kaan Özlokman, Lukas Kaiser, Stefan Walter, Max Kellner, Max Materne, Sven Wagner, Tobias Scherzer, Erik Blank, Benedikt Albrecht, Johannes Bierlmeier, Florian Schwab und David Giec.



„Nach Jahren des Umbruchs ist das ein echtes Statement in Sachen Teamgeist und Identifikation mit dem FCT“, teilt der Verein auf seinen sozialen Kanälen mit. Mit weiteren Spielern würden aktuell die finalen Gespräche laufen, bis dato gebe es nur einen sicheren Abgang. Des Weiteren stehen bereits zwei externe Neuzugänge fest, deren Namen man nach dem Saisonende bekanntgeben wird. Weitere gezielte Verstärkungen seien in Planung.



Auch wird der Fokus auf den eigenen Nachwuchs gelegt: Mehrere Noch-A-Junioren rücken zur kommenden Saison in die erste und zweite Mannschaft auf. Ein wichtiges Bindeglied zwischen Jugend- und Herrenbereich bleibt dabei Gentrit Isufi, der weiterhin sowohl als Trainer der A-Jugend als auch als Stürmer der Bezirksliga-Mannschaft fungiert.



Abseits des Platzes werden auch zukünftig Stefan Adler (Teammanager), Marlene Adler (Betreuerin), Johannes Werner (Organisation) und die Abteilungsleitung um Markus Mirter und Christian Klaß für Struktur und Ordnung sorgen beim FC Tegernheim. Torwart-Trainer Christian Humbs und Fitnesstrainer Andreas Hahn werden den Verein hingegen am Saisonende verlassen. Die Positionen sollen intern neu besetzt werden. „Wir setzen auf Kontinuität, Verlässlichkeit und gezielten Aufbau – mit einem klaren Ziel. Der Aufstieg in die Landesliga bleibt unser großes Ziel – und dafür werden wir in der Restsaison alles geben“, heißt es abschließend.