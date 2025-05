Tegernheim schwer gefordert – Stoppt Wenzenbach Regenstaufs Serie?

Heute, 18:30 Uhr TSV Bad Abbach Bad Abbach FSV Prüfening Prüfening 18:30 PUSH



Hinspiel: 2:0. Die Rechnung ist einfach. Sieben Punkte benötigt der TSV Bad Abbach (1., 62) aus den letzten drei Spielen, um aus eigener Kraft die Meisterschaft einzufahren. Dann kann Tegernheim machen, was es will. Deshalb soll im vorgezogenen Heimspiel gegen den FSV Prüfening (10., 37) ohne Umschweife ein Sieg her. Die Gäste können befreit aufspielen, da sie seit letztem Wochenende den Klassenerhalt in der Tasche haben. Dem scheidenden Spielertrainer Nico Beigang konnte also schon vorab das perfekte Abschiedsgeschenk gemacht werden.







Hinspiel: 2:2. Mit einem ganz späten Doppelpack von Kai Dirmeier holte die SpVgg Hainsacker (3., 47) im Hinspiel gegen den SC Regensburg (12., 30) doch noch einen Punkt. Irgendwie war diese Partie bezeichnend für den Saisonverlauf des Sportclubs, der es einfach nicht schafft, etwas Luft im Abstiegskampf zu gewinnen. Zuletzt wechselten sich Sieg und Niederlage wöchentlich ab. In der Konsequenz liegt die Gefahrenzone nur zwei Zähler zurück. Ein Punktgewinn am Samstag wäre also ganz wichtig für den SC. Allerdings hat es die Aufgabe gegen Hainsacker in sich; die Schneider-Elf will ihrerseits endlich mal wieder einen zweiten Sieg am Stück einfahren und so Platz 3 verteidigen.







Hinspiel: 1:5. Allmählich wird sie unheimlich, die Ungeschlagen-Serie des TB/ASV Regenstauf (4., 46). Der jüngste 3:0-Erfolg gegen Breitenbrunn war der zwölfte Liga-Auftritt nacheinander ohne Niederlage. Die Mannschaft von Coach Stefan Wagner ist also richtig gut drauf, und das soll als Nächstes der SV Wenzenbach (5., 45) zu spüren bekommen. Die Gäste erlebten am Maifeiertag eine Enttäuschung und verloren das Pokalfinale gegen Thalmassing. Umso mehr sind sie darauf getrimmt, in der Liga wieder erfolgreich zu sein – zumal es gegen Tabellennachbar Regenstauf ja auch noch um den dritten Platz geht.







Hinspiel: 1:8. Die beiden Vertreter aus dem Landkreis Schwandorf kreuzen die Klingen. Und gehen mit ganz unterschiedlichen sportlichen Situationen ins Spiel. Hier der Bezirksliga-Dino SV Schwarzhofen (9., 38), der letzten Sonntag auf der Couch den Klassenerhalt eintütete und den Schwung aus dem gestrigen Kreispokal-Sieg mitnehmen möchte. Und dort der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (14., 24), für den das Thema „direkte Rettung“ beinahe vom Tisch ist. Nach drei Niederlagen ohne eigenen Treffer ist das rettende Ufer sechs Punkte weg. Nichtsdestotrotz will sich der Landesliga-Unterbau nochmal aufraffen und vor allem im Offensivspiel einen Zahn zulegen. Außerdem hat man mit Schwarzhofen noch eine Rechnung offen, ging doch das Hinspiel mit 1:8 in die Binsen.





So., 04.05.2025, 15:00 Uhr SV Breitenbrunn Breitenbrunn VfB Bach VfB Bach 15:00 PUSH



Hinspiel: 4:2. Viertletzter der Rückrunden-Tabelle, aber Zweiter in der FuPa-Formtabelle – der SV Breitenbrunn (11., 32) hat sich zuletzt aus eigener Kraft aus dem Abstiegssumpf befreien können. Einen neuerlichen Rückschlag gab es jedoch vor Wochenfrist mit der Niederlage in Regenstauf. So muss die Scheuerer-Formation weiter zittern und benötigt weiter jeden Punkt. Am Sonntag stellt sich der VfB Bach (8., 38) im Altmühltal vor. Und damit eine von vier Mannschaften, die letzten Sonntag den Klassenerhalt feiern durften. Ob das nun vorteilhaft für die Hausherren sein wird, wird sich herausstellen.





So., 04.05.2025, 15:15 Uhr SpVgg Ramspau Ramspau FC Thalmassing Thalmassing 15:15 PUSH



Hinspiel: 1:0. Jubelstürme bei Fans und Spielern des FC Thalmassing (7., 39) am Tag der Arbeit. Durch einen Last-Minute-Sieg gegen Wenzenbach gewannen die „Roosters“ erstmals den Pokal im Kreis Regensburg. Weil auch in puncto Liga-Erhalt nichts mehr anbrennen kann, kann die Auswärtspartie in Ramspau befreit angegangen werden. Davon kann bei der heimischen SpVgg (13., 28) natürlich nicht die Rede sein. Sie kämpft ums Überleben, hat zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Es stehen drei Endspiele gegen Thalamssing, Pielenhofen und Kareth II an. Im Optimalfall soll gleich das erste gewonnen werden.





So., 04.05.2025, 15:15 Uhr FC Viehhausen Viehhausen FC Tegernheim Tegernheim 15:15 PUSH



Hinspiel: 0:1. Bad Abbach möchte am Freitagabend vorlegen und wird dann ganz gespannt schauen, was Meister-Widersacher FC Tegernheim (2., 60) zwei Tage später gegen den FC Viehhausen (6., 41) fabriziert. Dass das alles andere als eine leichte Aufgabe für den Tabellenzweiten wird, zeigte schon das Hinspiel. Hier erzielte Gentrit Isufi spät den Tegernheimer Siegtreffer – wobei schon zuvor mehrere Großchancen liegen gelassen wurden. Während Tegernheim nach der Nullnummer gegen Schwarzhofen zurück in die Erfolgsspur drängt, dürfte der Gegner auf heimischem Geläuf alles versuchen, um den spielstarken Favoriten auszubremsen.







Hinspiel: 0:1. Nur ein einziges Szenario kann den TSV Kareth II (16., 13) noch vom direkten Abstieg retten. Zunächst mal müssen die drei restlichen Spiele allesamt gewonnen werden. Zusätzlich muss der FC Pielenhofen-Adlersberg (15., 22) am Sonntag mit zwei Toren Unterschied besiegt werden, um den direkten Vergleich zu gewinnen. Nur dann kann Pielenhofen noch überholt werden – aber halt auch nur dann, wenn der FCPA ab sofort alles verliert. Heißt: Die Chance für die Lappersdorfer ist minimal. Sie klammern sich an den allerletzten Strohhalm. Auf der anderen Seite ist Pielenhofen auf einen Auswärtsdreier aus, um sicher in die Relegation zu gehen.