Tegernheim regelt Trainerfrage: Ex-Profi Lengsfeld macht's Der Landesliga-Rückkehrer setzt auf den ehemaligen Profikeeper als künftigen Cheftrainer und Johannes Bierlmeier als Co-Trainer von Florian Würthele · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Die beiden Abteilungsleiter Markus Mirter (links) und Stefan Adler (rechts) stellen mit Andreas Lengsfeld (Zweiter von lins) und Johannes Bierlmeier das Trainerduo für die kommende Saison vor. – Foto: FC Tegernheim

Es wurde eifrig spekuliert, wer beim FC Tegernheim die Nachfolge des zum Saisonende scheidenden Trainerduos Michael Fischer / Thomas Schneider antreten wird. Am frühen Freitagabend lässt der Regensburger Landesligist die Katze aus dem Sack. Der ehemalige Profitorwart Andreas Lengsfeld (39) wird in der kommenden Spielzeit die Richtung am Hohen Sand vorgeben. Parallel stellt der FCT auch den künftigen Trainerassistenten vor. Lengsfelds ehemaliger Mitspieler und Schützling beim ASV Cham, Johannes Bierlmeier (30), nimmt ab Sommer die Rolle des Co-Trainers ein. Gemeinsam übernehmen Lengsfeld und Bierlmeier neben ihren Aufgaben im Trainerteam zusätzlich auch die sportlichen Leitung.

Mit Andreas Lengsfeld gewinne der FCT einen ehemaligen Fußballprofi, „der nicht nur auf eine aktive Laufbahn im höherklassigen Fußball zurückblicken kann, sondern auch bereits Trainererfahrung im höherklassigen Amateurfußball gesammelt hat“, so die Tegernheimer Abteilungsleiter Markus Mirter und Stefan Adler. Als Aktiver hütete der in Sarching (Landkreis Regensburg) lebende Keeper unter anderem das Tor des SSV Jahn Regensburg und des VfL Bochum. Lengsfelds Trainerkarriere begann Anfang 2018 beim ASV Cham. Nachdem er seinen Posten abgab, fungierte er noch ein paar Monate als sportlicher Leiter des Bayernligisten. In der Spielzeit 2021/22 hatte er ein kurzes Intermezzo beim Landesligisten TSV Seebach. Anschließend legte der 39-Jährige eine Pause ein, bald wird er auf die Trainerbühne zurückkehren. „Seine fachliche Expertise, sein Spielverständnis sowie seine professionelle Herangehensweise sollen entscheidende Impulse für die sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft setzen“, zeigen sich Mirter und Adler überzeugt.



Auf der Suche nach einem Co-Trainer wurde man in den eigenen Reihen fündig. Johannes Bierlmeier bringe als langjähriger Spieler im ostbayerischen Amateurfußball „umfassende Erfahrung“ mit und kenne die „Anforderungen sowie die Mentalität des regionalen Fußballs bestens“, stellen die Verantwortlichen heraus. Besonders wertvoll für den FC Tegernheim sei dabei sein ausgeprägter Stallgeruch: Bierlmeier war bereits selbst als Spieler für den Verein aktiv, kenne sowohl das Umfeld als auch die Kabine sehr genau. In der Vorsaison absolvierte der 30-jährige Offensivmann noch 19 Bezirksligaspiele für den FCT, war in der Aufstiegsrelegation mit drei Toren entscheidend an der Rückkehr in die Landesliga beteiligt. Zuvor spielte Bierlmeier viele Jahre für den ASV Cham in der Landes- und Bayernliga, ehe er in der Saison 2023/24 einen Abstecher zum SV Schwandorf-Ettmannsdorf machte.





„Die Gespräche mit beiden Trainern waren von Beginn an geprägt von Vertrauen, Offenheit und gegenseitiger Wertschätzung, was die Verantwortlichen in ihrer Entscheidung zusätzlich bestärkte“, heißt es von Vereinsseite. Die beiden Abteilungsleiter Mirter und Adler äußern sich abschließend wie folgt zur Trainerlösung: „Der FC Tegernheim ist sich sicher, mit Andreas Lengsfeld und Johannes Bierlmeier einen sehr guten Griff gemacht zu haben und sieht das Trainerteam hervorragend aufgestellt für die kommenden sportlichen Herausforderungen.“ Natürlich wünschen sich alle Beteiligten, dass das künftige Trainerteam die Mannschaft als Landesligist übernehmen darf. Wasmeier, Özlokman & Co. überwintern auf Platz 14 der Landesliga Mitte, haben drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Auch das scheidende Trainerduo Michael Fischer und Thomas Fischer möchte sich unbedingt mit dem Klassenerhalt verabschieden. Die Vorbereitung auf die Restrunde ist bereits angelaufen am Hohen Sand.