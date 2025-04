Patrick Eberl (rechts) erzielte den Ramspauer Ausgleichstreffer gegen Tegernheim. – Foto: Felix Schmautz

Tegernheim patzt in Ramspau – Absurde Nachspielzeit in Kareth Bezirksliga Süd, der Sonntag: Ettmannsdorf II kommt in der 97. Minute zum Sieg und stürzt Kareth II an den Abgrund +++ Uninspirierte Wenzenbacher verlieren in Viehhausen +++ Schwarzhofen verschläft die erste Hälfte

Der FC Tegernheim hat die Möglichkeit verpasst, bis auf einen Punkt an Spitzenreiter TSV Bad Abbach heranzurücken. Gestern hatte Abbach gegen Regenstauf Federn gelassen, heute musste der FCT bei einer kampfstarken SpVgg Ramspau ebenfalls mit einem 1:1-Unentschieden vorliebnehmen. Pech hatte der Tabellenzweite, dass er zwei mögliche Elfmeter (Foul und Handspiel) nicht zugesprochen bekam. Mit selbigem Ergebnis – und zwei recht unterschiedlichen Halbzeiten – gingen der SV Schwarzhofen und der SV Breitenbrunn auseinander. Im Verfolgerfeld des Klassements erwischte der SV Wenzenbach keinen guten Tag und verlor sein Gastspiel beim FC Viehhausen mit 0:2.



Eine vogelwilde Crunch Time sah indes das Kellerduell zwischen den Zweivertretungen des TSV Kareth-Lappersdorf und des SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Die Heimelf glich mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit (91. und 94.) auf 3:3 aus, ehe die Schwandorfer in der allerletzten Aktion des Spiels (97.) das Siegtor herbeiführten. Damit robbt sich der SVSE bis auf einen Zähler ans rettende Ufer heran, während der TSV wohl so gut wie abgestiegen ist.



Daniel Vöhringer (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf II): „Wir mussten heute und der Gegner hat. Neben dem ganzen (Verletzungs-)Pech, das wir leider mitziehen, gehen Anspruch und Wirklichkeit meilenweit auseinander.“



Marcel Maltsev (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf II): „Es war in der ersten Halbzeit ein sehr umkämpftes Spiel. Beide Mannschaften haben jeweils durch ein Elfmetertor ein gerechtfertigtes Unentschieden in die Halbzeitpause getragen. In der zweiten Halbzeit haben wir wieder mehr zu unserem Spiel gefunden und sind zu Recht mit 3:1 in Führung gegangen. Danach haben wir es verpasst, den Deckel final draufzumachen. Dadurch hat Kareth-Lappersdorf wieder ins Spiel gefunden und konnte sich bis zum 3:3 anschließen. Mit der letzten Aktion des Spiels konnten wir in einem gut ausgespielten Konter das Siegtor erzielen.“







Max Birner (Trainer SV Schwarzhofen): „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschenkt und gingen in Rückstand. Glücklicherweise kamen wir um den 0:2 Rückstand herum und konnten durch einen Elfmeter ausgleichen. In der zweiten Halbzeit waren wir besser im Spiel und haben keine Torchance von Breitenbrunn mehr zugelassen. Leider haben wir unsere drei klaren Chancen frei vor dem Tor nicht genutzt und so ist das Remis der logische Ausgang.“







Markus Kandsperger (Trainer FC Viehhausen): „Wir haben von Beginn an recht viel Druck gemacht, sind mit 1:0 in Führung gegangen. Hinten ließen wir kaum etwas zu. Wir haben sehr gut verteidigt und auf Konter gespielt, was über das ganze Spiel gut funktioniert hat. Die knappe Halbzeitführung war hochverdient. Im zweiten Durchgang haben wir weiter Druck gemacht und gute Einwechslungen getätigt. Matchwinner Marcel Bauer erzielte das 2:0. Wenzenbach hatte zwei, drei gefährliche Freistöße, aber das war es auch.“







Willi Petz (Trainer SpVgg Ramspau): „Wir freuen uns über den Punkt gegen den Mit-Aufstiegskandidaten. Auch mit dem Spiel an sich sind wir zufrieden. Wir haben viel umgestellt, viele neue Spieler gebracht. Unsere erste Halbzeit war in Ordnung, auch wenn wir nicht so viele Aktionen nach vorne hatten. Kurz vor der Halbzeit kassierten wir ein unglückliches, weil zu verteidigendes Gegentore. Wir haben aber in der zweiten Halbzeit Moral gezeigt und zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient das 1:1 gemacht – auch wenn Tegerheim schon mehr vom Spiel hatte. Ein bisschen Glück hatten wir, dass Tegernheim einen Elfmeter nicht bekam. Wir standen kompakt und brachten eine kämpferische Leistung. Respekt vor der Mannschaft, jeder hat sich reingehaut. Nur so werden wir den Klassenerhalt schaffen.“



Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „In Summe hat sich Ramspau das Unentschieden verdient. Sie haben eine sehr disziplinierte und kämpferisch überragende Leistung gezeigt. Wir hatten zwar deutlich mehr vom Spiel und gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, haben aber im Endeffekt zu wenig daraus gemacht. Zudem hatten wir in ein, zwei Situationen auch etwas Pech, in denen uns zwei Elfmeter verweigert wurden, die definitiv welche waren.“