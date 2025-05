Tegernheim oder Parsberg: Wer überspringt die letzte Hürde?

Der FC Tegernheim geht mit Rückenwind in die zweite Runde der Relegation. – Foto: Florian Würthele

Schritt eins ist getan. Der FC Tegernheim und der TV Parsberg setzten sich in der ersten Runde der Landesliga-Relegation durch und stehen sich nun in der Finalrunde gegenüber. Nur der Gewinner nach Hin- und Rückspiel löst das Landesliga-Ticket. Das Hinspiel steigt am morgigen Mittwoch um 18.30 Uhr in Tegernheim, ehe am Samstag (16 Uhr) in Parsberg die endgültige Entscheidung fällt.

Schon beeindruckend, mit welcher Art und Weise der FC Tegernheim die „Hürde Kareth-Lappersdorf“ übersprang. In der Endabrechnung nach Hin- und Rückspiel setzte man sich mit 8:3 Toren durch. Und schoss den Gegner so in die Bezirksliga. Die Mannschaft vom Trainerduo Michael Fischer und Thomas Schneider war spielerisch und vom Kopf voll da – mit Ausnahme der ersten Halbzeit des Rückspiels. Da agierte man zu passiv zu lethargisch. „Wir sind sehr happy, dass wir in diesem 'Finale' stehen. Jetzt wollen wir natürlich den letzten Step zum Aufstieg gehen“, macht Schneider unmissverständlich klar. Vom kommenden Gegner habe man sich einige Infos eingeholt, viele Kontakt angezapft. „Parsberg ist ein sehr guter Gegner. Sie haben im Laufe der Landesliga-Runde durchaus bewiesen, dass sie jede Mannschaft schlagen können. Deshalb wird das eine schwere Aufgabe: Aber: Wir wollen wieder unser Spiel durchbringen, im Hinspiel ein gutes Ergebnis vorlegen und unsere Ungeschlagen-Serie seit Oktober bis zum Ende fortführen“, steckt Schneider die Ziele ab. Er und sein Trainerpartner Fischer heben den großen Zusammenhalt und die Entwicklung ihrer Mannschaft hervor. Zugleich hoffen sie auf einen ähnlich großen Support der Fans wie in den ersten zwei Relegationsspielen.



Personell steht beim Mittwochs-Gastgeber das größte Fragezeichen hinter dem Einsatz von Mario Cieslik. Der Offensiv-Techniker rutschte im Sonntagsspiel unter die Hintertorbande, blutete stark an der Hand und wurde mit sieben Stichen genäht. „Da müssen wir gucken, ob er fit wird“, so Schneider, der ansonsten aus dem Vollen schöpfen kann. „Es gibt zwar ein paar Angeschlagene, die aber alle fit werden.“ Unter anderem ist Cigi Özlokman muskulär leicht angeschlagen.





Derweil haben die Parsberger zwei äußerst intensive Duelle mit der U23 der SpVgg SV Weiden hinter sich. Es waren typische 50/50-Spiele. Erst übers Elfmeterschießen erreichte der TV die Finalrunde. Dort erwartet Übungsleiter Stefan Weber „einen mindestens genauso schwer zu bespielenden Gegner wie Weiden. Tegernheim ist daheim eine absolute Macht. Das zeigt schon die Bilanz in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison“, kennt Weber die Statistiken. Der FC habe einen absoluten Willen nach vorne zu spielen, strahle stets Torgefahr aus. „Demgemäß wird es nicht unbedingt einfacher für uns. Aber was ist in der Endrunde einer Relegation schon einfach?“, überlegt Weber, der mit seinem Team bereits letztes und vorletztes Jahr relegierte – seinerzeit freilich noch als Bezirksligist.



Trotz der zweifelsfrei vorhandenen Qualitäten und Stärken, werde man Tegernheim aber auch nicht überschätzen. Wie gehe man die zwei Spiele gegen den Vizemeister der Bezirksliga Süd an? „So wie wir die beiden Spiele gegen Weiden angegangen sind. Wir wollen auswärts ein gutes Ergebnis holen und im Idealfall am Samstag zu Hause den Sack zumachen. Wir haben unsere eigenen Qualitäten und versuchen, diese auf den Platz zu bringen und den Gegner in Tegernheim und bei uns jeweils einen heißen Fight zu liefern – hoffentlich mit dem besseren Ende für uns“, antwortet der Parsberger Coach. An der Hatzengrün hofft man, dass Michael Reinwald nach muskulären Problemen rechtzeitig einsatzfähig ist. Ein Wermutstropfen: Fabian Heinloth ist neu auf der Ausfallliste. Der junge Offensivspieler brach sich im Rückspiel gegen Weiden II das Schlüsselbein. „Das tut uns schon weh, weil er in den letzten Spielen sehr viel Präsenz in und um die Box gebracht hat“, seufzt Weber.