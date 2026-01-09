Tegernheim mit Mix-Truppe, „neues“ PiPo & einige Underdogs

Zunächst war das Turnier nach Neutraubling verlegt worden. Nun die Kehrtwende. „In der Regenstaufer Halle funktionieren nur die Duschen nicht mehr. Alle anderen sanitären Anlagen funktionieren. Die Duschmöglichkeiten bestehen in der Mittelschule, wofür man nur ein paar Meter durch die Realschule laufen muss. Es muss also keiner übel riechend nach Hause fahren“, erklärt Kreisvorsitzender Harald Greß, der sich mit seinen BFV-Funktionärskollegen eine „faire, spannende und hochklassige Endrunde mit vielen Toren“ wünscht.



Sportlich treffen (Hallen-)Schwergewichte auf Außenseiter. Auf dem Papier ist die Gruppe A die vermeintlich schwächer besetzte. Titelverteidiger ATSV Pirkensee-Ponholz als Speerspitze, dazu kommen der FC Laub, der TSV Deuerling, der ESV Regensburg und der Serbische Club-Donau. Das aktuell trainerlose „PiPo“ holte 2023 und 2025 den Kreismeistertitel. „Wir sind zwar Titelverteidiger, gehen aber mit einer komplett neuen Truppe an den Start. Daher sehe ich uns eher als Außenseiter“, dämpft Bastian Assmann, der am Samstag das Coaching übernimmt, die Erwartungshaltung.



Nach der Vorrunde hinterließ der TSV Deuerling Eindruck. Der designierte Kreisliga-Aufsteiger glitt ohne Punktverlust durch. Fürs Kreisfinale gibt es keine konkrete Zielsetzung: „Unser Ziel ist es, Spaß zu haben und dass jeder verletzungsfrei bleibt“, so Abteilungsleiter Sebastian Lau, der die Gruppe A als „sehr ausgeglichen“ einstuft und den FC Laub als Gruppenfavoriten sieht. „Unsere Gruppe liest sich vielleicht etwas leichter, aber sie haben sich alle nicht umsonst für dieses Turnier qualifiziert. Daher wird es auch in unserer Gruppe keine leichten Spiele geben“, betont auch Assmann.



Höherklassiger Flair weht durch die Gruppe B. Dort tummeln sich Landesligist FC Tegernheim, Bezirksligist TB/ASV Regenstauf sowie Kreisliga-Topteam SV Burgweinting. Der SpVgg Stadtamhof und dem TV Barbing bleibt nur die Rolle des Außenseiters. Die Tegernheimer gehen wie in der Vorrunde mit einer Mix-Truppe aus Erster, Zweiter und U19 an den Start. Verantwortlicher Hallentrainer ist Gentrit Isufi: „So eine wirkliche Zielsetzung haben wir gar nicht, wir wollen Spaß haben und ein bisschen zocken“, sagt Tegernheims langjähriger Stürmer. „Mal schauen, wie weit es geht. Halbfinale wäre schon schön, weil ab da wird es ja spannend.“



Als Turnierausrichter zeichnet der TB/ASV Regenstauf verantwortlich. Der Lokalmatador möchte sich natürlich gut präsentieren. Co-Spielertrainer hofft auf einen „schönen Fußball unsererseits und auch allgemein“. Im besten Falle wollen sich die Blitzer in ihrer schweren Gruppe fürs Halbfinale qualifizieren. „Im Vordergrund steht jedoch, dass das Turnier verletzungsfrei über die Bühne geht, dass ein paar Zuschauer kommen und ein attraktiver Hallenfußball gespielt wird.“



Reichlich Erfahrung bei Hallenturnieren hat zuletzt der SV Burgweinting gesammelt. Beim hochklassigen Event in Dingolfing wurden die Kandsperger-Mannen starker Dritter. Auch in Regenstauf ist Nowack, Milak & Co. einiges zuzutrauen. „Nach den beiden dritten Plätzen beim Aicher-Cup und beim SAR-Cup rechnen wir uns schon was aus bei der Kreismeisterschaft. Natürlich haben wir eine starke Gruppe erwischt, aber wie wir in den letzten Turnieren gesehen haben, ist in der Halle ja sehr viel möglich“, erklärt Burgweintings Coach Markus Kandsperger. Dagegen fährt der Kreisklassist aus Barbing ohne großartige Erwartungshaltung nach Regenstauf, kann er doch eigentlich nur positiv überraschen. So sieht das auch Spielertrainer Matthias Regnat: „Wir haben mit dem Erreichen der Endrunde unsere Erwartungen bereits übertroffen, gehen mit einer gemischten Mannschaft aus Spielern der Ersten und Zweiten an den Start. Wir haben eine sehr starke Gruppe erwischt, in der wir nur überraschen können.“



Um 11 Uhr wird das erste Gruppenspiel angepfiffen, für 17.30 Uhr ist das Finale angesetzt. Die vier bestplatzierten Teams erhalten durch den Hauptsponsor Lotto Bayern sowie durch den Co-Sponsor Sport Hartl aus Oberndorf Geld- und Sachpreise. Neben dem Kreismeister, der einen Siegercheck über 300 Euro erhält, qualifiziert sich auch der Vizemeister für die Bezirksmeisterschaft am 18. Januar in Wackersdorf.





Zum ausführlichen Turnierplan...