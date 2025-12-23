Tegernheim meldet interessanten Neuzugang

„Benjamin ist nach einem Auslandssemester nach Regensburg gezogen, wo er nun studiert. Er hat sich bei uns vorgestellt und ein paar Mal in der Halle mittrainiert. Hier hat er sehr gute Ansätze gezeigt und man hat schon gesehen, dass er mit 19 Jahren ein sehr großes Potenzial hat. Seine Statistik aus der Vorsaison lügt nicht. Mit seiner Technik und Schnelligkeit ist er ein attraktiver und wertvoller Spieler für uns“, erklärt Stefan Adler aus der Tegernheimer Abteilungsleitung.



Beese, der im Zentrum als auch auf den beiden Außen eingesetzt werden kann, lässt wissen, dass er sich beim FC sofort wohlgefühlt habe und gut aufgenommen worden sei. Mannschaft und Umfeld sagten ihm zu. Die Bemühungen der Verantwortlichen, das Talent für sich zu gewinnen, waren letztlich von Erfolg gekrönt.



Ausgebildet wurde der Tegernheimer Neuzugang unter anderem von Dynamo Dresden. Für den Profiklub spielte er bis zur U17, ehe er sich dem VfL Pirna-Copitz 07 anschloss. Dort verdiente er sich als Noch-A-Jugendlicher bereits die ersten Sporen in der Sachsenliga (6. Spielklasse). In der abgelaufenen Saison steuerte Beese in 24 Punktspielen immerhin sieben Tore und elf Assists bei. Aufgrund eines Auslandssemesters pausierte er in den letzten Monaten weitestgehend, kam diese Saison nur dreimal zum Einsatz. Nach der Winterpause will der Jungspund wieder so richtig angreifen – und mithelfen, dass der FC Tegernheim den Klassenerhalt in der Landesliga Mitte realisiert.