Tegernheim krallt sich Kenan Muslimovic

„Kenan ist für uns ein Top-Transfer und wir sind froh, dass er da ist. Über seine fußballerische Klasse brauchen wir nicht reden“, sagt Fischer eingangs und fügt an: „Es geht darum, dass er sich wohl fühlt und dass er mal irgendwo ankommt. Diese Chance wollen wir ihm geben und ihm möglichst alles so vorbereiten, damit er sich bei uns wohl fühlen kann. Denn dann hilft er jeder Mannschaft weiter.“



Der technisch versierte Offensivspieler hat in seiner Laufbahn schon einiges gesehen, stürmte unter anderem für den 1. FC Kaiserslauten II, Jahn Regensburg II, Ammerthal und Ettmannsdorf. Unter anderem stehen 74 Einsätze und 29 Tore in der Bayernliga in seiner Vita. Zuletzt hatte Muslimovic ein Intermezzo bei Türk Gücü Straubing in der niederbayerischen Bezirksliga. Wegen des hohen Zeitaufwands trennten sich die Wege jedoch rasch wieder. Denn: Der 28-Jährige lebt mit Frau und Kind in Regensburg, arbeitet in München und war parallel auch in der Icon League aktiv, einem der neumodische Hallenfußball-Formate.



„Ich kenne Fischi schon lange. Der Kontakt ist nie abgebrochen und wir haben stets ein gutes Verhältnis gepflegt. Des Weiteren spielen ein paar meiner Freunde in der Tegernheimer Mannschaft. Auch sie haben dazu beigetragen, dass ich dem FC zugesagt habe. Ich kenne viele Jungs aus der Vergangenheit und sie haben mich überzeugt, weil es einfach Spaß macht, da zu zocken. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass es direkt vor der Haustüre liegt. Durch meinen Job in München war die Fahrerei in der Vergangenheit sehr anstrengend. Ich bin froh, jetzt mal „daheim“ zu sein“, nennt Kenan Muslimovic seine Beweggründe für den Wechsel zum FC Tegernheim.



Des Weiteren hat sich der Landesliga-Rückkehrer die Dienste von Raphael Lang gesichert. Der 20-jährige Tempostürmer war bisher für den TSV 1860 Rosenheim in der Landesliga Südost unterwegs, kommt des Studiums wegen nach Regensburg. Auch in der Jugend wurde er von Rosenheim ausgebildet. Michael Fischer hat sich sagen lassen, dass „er ein absoluter Gewinn für uns ist und ganz viel Tempo hat. Ich bin gespannt auf ihn.“