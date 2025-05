Tegernheim ist zurück in der Landesliga – und schießt Parsberg runter

Grenzenloser Jubel beim FC Tegernheim, Riesen-Enttäuschung beim TV Parsberg! Die Tegernheimer bogen die 0:1-Hinspielniederlage erfolgreich um und gewannen das Re-Match am Samstag auswärts satt mit 4:0 (1:0). Nach nur einem Bezirksliga-Jahr kehrt die Mannschaft vom Trainerduo Michael Fischer und Thomas Schneider in die Landesliga zurück. Den entgegengesetzten Weg muss die Parsberger Elf antreten. Für sie ist das „Abenteuer Landesliga“ nach einer Saison – vorerst – wieder beendet.

Nach Spielschluss hob ein überglücklicher Tegernheimer Trainer zunächst die Entwicklung der letzten Monate hervor: „Wenn man sieht, wo wir gestartet sind und wo wir jetzt stehen – die Jungs sind unheimlich zusammengewachsen. Was hier passiert ist in dieser Saison, ist unfassbar“, sagte Michael Fischer. Rückblickend auf alle vier Relegationsspiele empfand Fischer diesen Aufstieg als verdient. Das Gesamt-Torverhältnis von 12:4 gibt ihm sicherlich Recht.



Im vierten und letzten Match sei das Führungstor zum 1:0 der „Dosenöffner“ gewesen, so Fischer. „In der Kabine hat es zur Halbzeit geknistert und gebrannt. Ich bin so stolz auf die Spieler. Das ist eine Mannschaft, und das merkt man. Wir haben hart gearbeitet. Ein Riesenkompliment auch an Schneidi (Trainerpartner Thomas Schneider, Anm.d.Red.), der Kopf des Ganzen“, ließ der ehemalige Viertliga-Spieler seinen Emotionen freien Lauf.









Offiziell 1.162 Zuschauer in Parsberg sahen bei brütender Hitze, wie die erste Halbzeit arm an hochkarätigen Torchancen war. Wie im Hinspiel verteidigte der TV entschlossen, machte der spielstarken Tegernheimer Mannschaft das Leben schwer. Insgesamt mangelte es beiden Offensivreihen am nötigen Fein-Tuning. Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt geriet die Weber-Elf dann jedoch in Rückstand. In der 39. Minute, kurz vor der Halbzeitpause, sorgte Gentrit Isufi mit einem gefühlvollen Schuss aus 21 Metern für Ekstase bei den zahlreich mitgereisten FCT-Fans. Nach dem Hinspiel-0:1 waren die Uhren damit auf Null gestellt.



Gleich nach Wiederbeginn traf Tegernheim erneut mitten ins Parsberger Herz. Weil ein Heimakteur im Zentrum ausrutsche, hatte Jojo Bierlmeier freie Bahn. Er steckte den Ball Richtung linken Pfosten, wo Qlirim Beqaj den Rest besorgte (50.). Nun gab die Heimelf das Spiel vollends aus der Hand. Nur fünf Minuten nach dem 0:2 legten die Gäste das dritte Tor durch Cigi Özlokman nach. Der Edeltechniker brauchte Ertels Querpass nur noch über die Linie drücken. Danach hatten die Gastgeber ihre beste Phase. Und verpassten es in der 57. sowie bei einer Doppelchance in der 60. Minute, auf zwei – bzw. ein – Tor heranzukommen. Diese kurze Drangphase überstanden die Tegernheimer unbeschadet, setzten durch Mario Cieslik (75.) zum Todesstoß an und brachten den klaren Vorsprung schließlich souverän ins Ziel. Danach konnte die Party losgehen.