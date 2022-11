Moosham untterliegt daheim gegen Tegernheim II. – Foto: Patrick Itter

Tegernheim gewinnt in Moosham - Pfatter will den Spitzenreiter ärgern Sarching muss im Spitzenspiel gewinnen, sonst ist der Zug um Platz zwei endgültig abgefahren

Am Donnerstag trafen der SV Moosham (17) und der FC Tegernheim (25) in einem Nachholspiel aufeinander. Nach 90 Minuten stand es 3:2 für die Gäste. Diese gingen durch Dominik Sporrer (9.) und Moritz Riemer (30.) im ersten Spielabschnitt auch mit 2:0 in Front, bevor Michael Jäger (43.) kurz vor und Jonas Bründl (46.) kurz nach der Halbzeitpause mit ihren Treffern das Ergebnis egalisieren konnten. In Minute 85 markierte Andreas Birk den Siegtreffer für den FCT. „Am Ende ein glücklicher Sieg. In der ersten Halbzeit waren wir total dominant, hätten deutlicher führen müssen. Kurz vor und kurz nach der Halbzeit kassierten wir zwei vermeidbare Gegentore. Dann hörten wir komischerweise mit dem Fußball spielen auf und hätten sogar in Rückstand geraten können. Der Lucky Punch gelang aber uns kurz vor Schluss“, so FCT-Trainer Sebastian Greiner. Hausherren-Coach Tobias Peter sprach von einem zerfahrenen Spiel in Halbzeit eins. „Nach dem Ausgleich hatten wir noch mehrere hochkarätige Chancen, um das Spiel zu entscheiden. Leider liefen wir kurz vor Schluss in einen Konter. Auch mehrere Standards halfen uns nicht mehr, um zumindest einen Punkt zu ergattern.“

Hier die Vorberichte: Der Tabellenführer aus Großberg (43) empfängt den SV Pfatter (23). Der Rangzweite von der SG Oberndorf-Matting (36) könnte mit einem Sieg im Verfolgerduell gegen Sarching (29) für eine Vorentscheidung im Kampf um die Vizemeisterschaft sorgen. Im Kellerduell treffen Mötzing (13) und Harting (13) aufeinander.

Pfatters Trainer Michael Diermeier wird sich fürs Duell mit Ligaprimus Großberg einen Matchplan zurechtlegen. – Foto: Markus Schmautz

Der SV Moosham (17) musste zuletzt drei Niederlagen in Barbing, daheim gegen Pfatter und zu Hause gegen den FC Labertal hinnehmen. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt nur drei Punkte, aber die Crazy Frogs haben noch zwei Nachholspiele auszutragen. Das erste davon steht gegen Tegernheim (22) auf dem Plan. Die Greiner-Elf ist äußerst heimstark (6/1/2), doch auswärts konnte erst ein Sieg gefeiert werden (1/0/5).





Hinspiel: 3:1. Die SG Peising/Bad Abbach II (17) musste zuletzt fünf Niederlagen in Folge verschmerzen. Der Vorsprung auf die Abstiegsregion ist bis auf drei Zähler dahingeschmolzen. Drei der letzten vier Heimspiele wurden verloren. Die Maaske-Elf wird alles dafür tun, um nach dem Barbing-Spiel (14) eine ausgeglichene Heimbilanz (2/2/3) vorweisen zu können. Die Gäste wollen nach der unglücklichen Niederlage gegen Großberg auf die Siegerstraße zurückkehren.





Hinspiel: 2:2. Der FC Mötzing startete mit zwei Siegen und zwei Remis bei nur einer Niederlage verheißungsvoll in die Saison. Seitdem kamen aber nur noch fünf Punkte hinzu. Mit 13 Punkten und 15:42 Toren belegt die Breundl-Elf den letzten Tabellenrang. Heute Abend empfängt man Tegernheim. Am Sonntag den aktuell punktgleichen SV Harting (13), der mit einem Heimsieg über Peising nach vier Pleiten in Serie die Negativserie hat beenden können. In Mötzing soll endlich der erste Auswärtssieg her (0/2/5).





Hinspiel: 1:3. Der TSV Aufhausen ist mit 20 Punkten voll im Soll. Mit dem vierten Heimsieg möchte die Jann-Truppe die Heimbilanz ausgeglichen gestalten (3/2/4). Die Gäste aus Alteglofsheim (22) nehmen den dritten Auswärtsdreier (2/1/4) fest ins Visier.





Hinspiel: 2:2. Der SV Sarching (29) startete mit acht Siegen in Folge eine beachtliche Aufholjagd und rückte dem Rangzweiten Oberndorf/Matting (37) gehörig auf den Pelz. Zuletzt musste sich die arg ersatzgeschwächte Wagner-Elf aber dem FC Labertal mit 3:6 und dem FC Tegernheim II mit 1:2 geschlagen geben. Derzeit beträgt der Rückstand auf den Zweiten Oberndorf/Matting sieben Zähler. Sollte Sarching den siebten Heimdreier (6/1/1) landen, sähe die Welt im Aufstiegskampf schon wieder rosiger aus, zumal man noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Die Gäste könnten mit dem fünften Auswärtsdreier (4/1/1) den Vorsprung nochmals beachtlich vergrößern.





Hinspiel: 1:3. Der FC Labertal (17) ergatterte vier Siege aus den letzten fünf Spielen und hat wieder beste Chancen auf den Klassenerhalt. Auch gegen den Tegernheim II ist man sicherlich nicht chancenlos. Am Sonntag soll die Heimbilanz aufgebessert werden (2/2/4). Die Gäste vom FC Tegernheim II treten am heutigen Donnerstag in Moosham an. Sowohl bei den Crazy Frogs als auch in Riekofen möchte Coach Sebastian Greiner die Auswärtsbilanz aufhübschen (1/0/6).





Hinspiel: 2:1. Der TSV Großberg führt nach dem Sieg am Mittwoch in Barbing das Klassement mit sieben Punkten Vorsprung an. Im sechsten Heimspiel ist der sechste Sieg das Ziel. Pfatter (23) ist aber nicht zu unterschätzen. Die Diermeier-Elf zeigte in den vergangenen Wochen gute Leistungen und punktete regelmäßig.





Hinspiel: 2:1. Viele Ausfälle hatte der SV Donaustauf II (24) in den letzten Wochen zu verkraften. Vier von fünf Spielen gingen verloren. Gegen Moosham (17), das heute Abend den FC Tegernheim II zum Nachholspiel empfängt, soll dennoch der fünfte Heimdreier (4/0/2) eingefahren werden.



Das Nachholspiel vom Mittwoch:





Der Tabellenführer vom TSV Großberg (43) landete am Mittwoch in Barbing (14) im Nachholspiel einen knappen 1:0-Sieg. Das Tor des Tages in einem hart umkämpften Spiel gelang Andreas Artmann bereits nach neun Minuten.„Gegen die bisher mit Abstand spielstärkste Mannschaft waren wir zur Halbzeit mit dem 0:1 noch gut bedient. Im zweiten Spielabschnitt waren wir dem Punkt dann aber näher als Großberg dem zweiten Treffer. Leider wurde uns ein klarer Handelfmeter verweigert“, resümiert TVB-Coach Daniel Lang. „Wie erwartet sahen die Zuschauer ein intensives und kampfbetontes Spiel. Kompliment an meine Mannschaft, die alles gegeben und den knappen Vorsprung über die Zeit gebracht hat. Wir hätten die Partie bereits vor der Halbzeit entscheiden müssen. Im zweiten Durchgang wurden uns zwei klare Tore und Barbing ein Elfmeter verweigert. Barbing hat uns alles abverlangt“, so TSV-Coach Christoph Gieler.