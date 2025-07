Tegernheim fordert Burglengenfeld – Lam mit Fahrt ins Blaue

Auch in der Landesliga Mitte geht es wieder los – allerdings im begrenzten Umfang. Fünf Spiele markieren den Startschuss für die Spielzeit 2025/26. Das Saison-Eröffnungsspiel bestreiten am morgigen Freitag Aufsteiger TSV Bad Abbach und der 1. FC Passau. Zurück auf der Landesliga-Bühne ist auch der FC Tegernheim. Die Regensburger Vorstädter müssen am Samstag sogleich eine harte Auswärtsaufgabe bewältigen, gastieren sie doch beim ASV Burglengenfeld. Derweil startet der TB 03 Roding nach dem Mega-Umbruch mit einem Heimspiel gegen den SSV Eggenfelden. Für die SpVgg Lam ist der Auftaktgegner, der niederbayerische Landesliga-Debütant FC Teisbach, ein völlig unbeschriebenes Blatt. Noch nicht im Liga-Einsatz sind am Wochenende die Teams aus Ettmannsdorf, Bad Kötzting, Luhe-Wildenau, Etzenricht und von Kosova Regensburg. Sie sind stattdessen im Toto-Pokal gefordert (bzw. ihre Auftaktgegner) und steigen erst nächste Woche ins Geschehen ein.



So ist die Lage beim TSV Bad Abbach...





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Wir freuen uns sehr, dass wir erneut das Auftaktspiel zur Landesliga bestreiten dürfen. Nach fünf intensiven Vorbereitungswochen ist es – trotz guter Ergebnisse – immer schwer einzuschätzen, wo man tatsächlich steht. Mit Bad Abbach erwartet uns zudem ein Gegner, über den wir nicht allzu viel wissen. Gerade gegen einen Aufsteiger zum Start zu spielen, ist immer eine besondere Herausforderung: Die Euphorie ist groß, das Selbstvertrauen hoch, und jeder einzelne Spieler will sich in der Liga beweisen. Trotzdem ist unser Ziel klar – wir wollen gut in die Saison starten und fahren mit dem Anspruch nach Bad Abbach, die drei Punkte mit nach Passau zu nehmen.“



Personalien: Walter Kirschner, Julian Kornreder und Jonas Steinleitner müssen ersetzt werden.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Wir freuen uns sehr, dass wir erneut das Auftaktspiel zur Landesliga bestreiten dürfen. Nach fünf intensiven Vorbereitungswochen ist es – trotz guter Ergebnisse – immer schwer einzuschätzen, wo man tatsächlich steht. Mit Bad Abbach erwartet uns zudem ein Gegner, über den wir nicht allzu viel wissen. Gerade gegen einen Aufsteiger zum Start zu spielen, ist immer eine besondere Herausforderung: Die Euphorie ist groß, das Selbstvertrauen hoch, und jeder einzelne Spieler will sich in der Liga beweisen. Trotzdem ist unser Ziel klar – wir wollen gut in die Saison starten und fahren mit dem Anspruch nach Bad Abbach, die drei Punkte mit nach Passau zu nehmen.“Personalien: Walter Kirschner, Julian Kornreder und Jonas Steinleitner müssen ersetzt werden.

Sa., 19.07.2025, 15:00 Uhr FC Teisbach Teisbach SpVgg Lam SpVgg Lam 15:00 live PUSH



Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „Mit dem letztjährigen Tabellenvierten und diesjährigen Mitfavoriten um die Meisterschaft wird uns und den Fans gleich mal gezeigt, welche enorme Qualität ab sofort Woche für Woche auf uns zukommt. Wir haben im ersten Landesliga-Spiel der Vereinsgeschichte nichts zu verlieren und das Ziel, so viel und so schnell wie möglich zu lernen.“



Personalien: Jonas Biendl und Lukas Meindl können verletzungsbedingt längere Zeit nicht mitwirken. Philipp Bauer und Florian Wischinski befinden sich im Aufbautraining. Dazu entscheidet sich bei dem einen oder anderen Spieler ein möglicher Einsatz erst kurzfristig.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Teisbach ist für uns ein komplett unbeschriebenes Blatt. Der Bezirksliga-Meister wird mit einer riesigen Euphorie in sein erstes Landesliga-Heimspiel starten. Nichtsdestotrotz haben wir uns zum Ziel gesetzt, einen erfolgreichen Saisonauftakt zu haben.“



Personalien: Simon Meindl, Lukas Pritzl und Matthias Müller können nicht auflaufen. Auf der Kippe steht das Mitwirken von Luca Schmid.









Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Wir treffen auf einen hochmotivierten Gegner. Aus den letzten Jahren wissen wir wie es ist, ein Auftaktspiel gegen einen Aufsteiger zu spielen. In meinen Augen ist der FC Tegernheim jedoch kein typischer Aufsteiger, sondern hat eine sehr gute Mannschaft mit individuell sehr guten Einzelspielern. Wir müssen vollkonzentriert und hellwach sein und die Einzelkönner des FCT aus dem Spiel nehmen. Das ist das A und O. Punktemäßig geht es bei Null los, das Erreichte aus der Vorsaison zählt nicht mehr. Dementsprechend wird das ein spannendes und schwieriges Spiel. Das letzte Testspiel gegen den FC Amberg war für uns sehr aufschlussreich, hier konnten wir nicht alles abrufen. Hoffentlich war das nochmal ein Wachrüttler. Wir haben eine sehr junge Mannschaft und ich sehe uns nicht als Kandidat für ganz oben. Unser Ziel ist es, die letzte Saison annähernd zu bestätigen und im oberen Tabellendrittel mit dabei zu sein.“



Personalien: Neuzugang Jurij Gros verpasst den Saisonauftakt wegen einer Verletzung am Sprunggelenk. Richard-Ray Cin laboriert noch an ein Bänderverletzung aus der alten Saison. Gleiches gilt für Marco Epifani (Schulter). Auf der Kippe steht der erkrankte Patrick Käufer.





Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Wir freuen uns sehr auf das erste Landesligaspiel nach dem Wiederaufstieg. Die Vorbereitung verlief relativ zäh. Man hat doch gemerkt, dass die Phase nach der Relegation sehr kurz war. Wir haben einige Verletzungen mitgeschleppt. Auch die Vorverlegung des Spiels von Sonntag auf Samstag kommt uns nicht gelegen. Trotzdem sind wir zuversichtlich, dass wir aus Burglengenfeld was mitnehmen.“



Personalien: Tobias Rieger ist wegen einer Roten Karte in der Relegation gesperrt. Außerdem müssen Max Prem, Mario Cieslik und Tobias Schwarzmeier ersetzt werden.







Sa., 19.07.2025, 16:00 Uhr TB 03 Roding TB Roding SSV Eggenfelden Eggenfelden 16:00 live PUSH



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Eggenfelden hat in der Vorbereitung beinahe alles gewonnen, vor allem der Sieg gegen den Bayernligisten SV Erlbach war beeindruckend. Letzte Saison war vieles auf Spielertrainer Tobias Huber, dem Denker und Lenker im Spiel, zugeschnitten. Unter dem neuen Trainer dürfte sich die Statik verändert haben. Wir selbst haben einen Mega-Umbruch hinter uns. Uns ist bewusst, dass wir als Team noch ein wenig Zeit brauchen, um in der Liga anzukommen. Jedoch werden wir von Anfang an alles investieren, damit dieser Prozess so schnell wie möglich voranschreitet. Dazu wollen wir mutig und mannschaftlich auftreten auftreten und die Tugenden an den Tag legen, die wir selbst beeinflussen können.“



Personalien: Navid Djavidani ist erst ab dem 1. August spielberechtigt, Yannick Attenberger ist rotgesperrt. Auf der Verletztenliste stehen Leon Rötzer, Pascal Schäfler und Johannes Pongratz. Inwieweit die angeschlagenen Leon Reisinger, Moritz Grünig und Justin Lysyuk einsatzfähig sind, entscheidet sich kurzfristig.





Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): „Wir sind grundsätzlich zufrieden mit unserer Vorbereitung, konnten die neuen Spieler gut integrieren und zu einer Einheit formen. In Roding wartet auf uns eine völlig andere Mannschaft als noch beim letzten Aufeinandertreffen im Mai. Der TB hat quasi die komplette Mannschaft ausgetauscht. Wir wollen ein positives Ergebnis erzielen und erfrischenden Fußball zeigen.“



Personalien: Bis auf Manuel Schwaighofer und Marius Koskowski sind alle Mann an Bord.





Außerdem spielen:











Verlegt:





Di., 29.07.2025, 18:30 Uhr SpVgg Landshut SpV Landshut TSV Seebach Seebach 18:30 PUSH