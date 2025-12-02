Tegernheim: Fischer und Schneider gehen am Saisonende von Bord

Fischer und Schneider betonten ausdrücklich, dass ihre Entscheidung weder an der Mannschaft noch an den Verantwortlichen oder dem Umfeld des Vereins liegt – im Gegenteil. Beide sind der Überzeugung, dass ein neues Gesicht an der Seitenlinie der Mannschaft guttun wird. Bis Saisonende wird es jedoch kein „lame duck“-Szenario geben: Schneider und Fischer werden weiterhin mit voller Energie daran arbeiten, den Klassenerhalt in der Landesliga Mitte zu sichern. „Ein Abstieg kommt für uns nicht in Frage“, stellten beide im Gespräch unmissverständlich klar.



Das Trainerduo übernahm die Tegernheimer Mannschaft im September 2023 als abgeschlagener Tabellenletzter. Am Ende einer starken Rückrunde verpassten sie den Klassenerhalt nur knapp, mussten den Gang in die Bezirksliga antreten. Von Beginn an wurde dort der sofortige Wiederaufstieg als klares Ziel ausgegeben – ein Vorhaben, das beide über die Relegation erfolgreich erreichten.



Die Abteilungsleitung um Markus Mirter und Stefan Adler bedauert den Entschluss der beiden, hat jedoch vollstes Verständnis für die Beweggründe. Der FC Tegernheim hätte das Trainerduo gerne länger an sich gebunden. Die Verantwortlichen betonen, wie hervorragend sich beide nicht nur sportlich, sondern auch in die Vereinsarbeit und das soziale Miteinander eingebracht haben. „Der FC Tegernheim bedankt sich herzlich bei Thomas Schneider und Michael Fischer für ihren außergewöhnlichen Einsatz und ihre hervorragende Arbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute“, heißt es in der Meldung abschließend. Die Verantwortlichen arbeiten bereits intensiv an einer passenden Nachfolgelösung für die Mannschaft, die in der Landesliga Mitte auf dem letzten direkten Nichtabstiegsplatz 14 überwindert.