Technisch versierter Offensivspieler: SV Eichede holt Tünay Bektas

Nick Neca (r., VfR Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Der SV Eichede treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und präsentiert mit Tünay Bektas bereits den neunten Neuzugang. Der 20-jährige Offensivspieler wechselt vom Oberliga-Meister und Regionalligaaufsteiger SV Todesfelde nach Stormarn und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2027. Mit der Verpflichtung reagiert der Verein gezielt auf den Bedarf an kreativen und flexibel einsetzbaren Offensivkräften.

Bektas gilt als vielseitiger Angreifer, der bevorzugt auf dem rechten Flügel eingesetzt wird, jedoch auch andere offensive Positionen bekleiden kann. Beim SV Todesfelde sammelte er in der Rückrunde der vergangenen Saison zwölf Einsätze und gehörte damit zum erweiterten Kader eines Teams, das sich mit dem Oberliga-Titel sportlich für höhere Aufgaben empfahl.

Der gebürtige Lübecker durchlief mehrere renommierte Nachwuchsstationen im norddeutschen und ostdeutschen Raum. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er unter anderem beim VfB Lübeck, Niendorfer TSV sowie beim FC Energie Cottbus. Weitere wichtige Entwicklungsschritte folgten bei den Zweitvertretungen des 1. FC Magdeburg und von Dynamo Dresden.

Sein bislang prägendster Moment gelang ihm im August 2023: Als 18-Jähriger debütierte Bektas für die Profimannschaft von Energie Cottbus in der Regionalliga Nordost. Beim Spiel gegen den Chemnitzer FC erzielte er direkt sein erstes Tor im Herrenbereich und traf zum 2:0-Endstand – ein Einstand, der früh auf sein offensives Potenzial aufmerksam machte.

Klare Rolle in Eichede vorgesehen

Beim SV Eichede traut man dem jungen Offensivspieler nun den nächsten Entwicklungsschritt zu. „Tünay ist ein technisch außergewöhnlich starker Spieler, der auf allen Positionen in der Offensive eingesetzt werden kann. Er bringt viel Kreativität, Tempo und Spielintelligenz mit. Wir sind überzeugt, dass er bei uns eine wichtige Rolle einnehmen kann“, erklärt der Sportliche Leiter Jan-Henrik Schmidt.

Auch Bektas selbst blickt optimistisch auf seine neue Aufgabe: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich möchte hier Spaß am Fußball haben und mit dem Team erfolgreich sein.“

Ambitionierter Umbruch beim SV Eichede

Mit inzwischen neun Neuzugängen setzt der SV Eichede seinen Umbruch weiter fort. Der Verein aus Schleswig-Holstein, der sich traditionell als ambitionierter Oberligist positioniert, verfolgt das Ziel, eine schlagkräftige und entwicklungsfähige Mannschaft aufzubauen. Junge, hungrige Spieler wie Bektas sollen dabei eine zentrale Rolle spielen und frische Impulse in das Offensivspiel bringen.