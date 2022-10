„Technisch stark, schnell und intelligent“ – TSV Neuried-Trainer Hrgovic mit Sonderlob für Maloku Zwillingsschwester in der Abwehr

Neuried – In der 77. Minute war das Heimspiel der Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Neuried gegen den SV RW Überacker bereits entschieden, die Gastgeberinnen führten verdient mit 5:0. Das Highlight des Spiels sollte aber noch folgen: Selvije Maloku zirkelte einen Freistoß aus mehr als 25 Metern Entfernung zum 6:0-Endstand ins Kreuzeck.

So., 23.10.2022, 14:00 Uhr

Doch nicht nur wegen ihres Doppelpacks am Sonntag ist Hrgovic voll des Lobes über die Angreiferin, die im Sommer gemeinsam mit ihrer in der Abwehr eingesetzten Zwillingsschwester Sevdi nach Neuried gewechselt war. Hrgovic: „Sie ist technisch stark und sehr schnell, intelligent am Platz und vorne sehr präsent.“ (te)