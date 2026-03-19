TeBe vor Gericht: Überraschung im Gerichtssaal

Mit Spannung ist der Prozess zwischen Tennis Borussia Berlin und der Brombosch Consulting GmbH zuende gegangen – am Ende gibt es eine kleine Überraschung. Es geht um 133.500€ plus Anwalts- und Gerichtskosten und Zinsen aus Darlehensforderungen. Brombosch war langjähriger Vorstandsvorsitzender der Veilchen. Wurde im Februar vom Aufsichtsrat abgesetzt. Der neue Vorsitzende heißt Ariel Gala
Überraschung am Ende
Im Rechtsstreit zwischen Tennis Borussia Berlin und der Brombosch Consulting GmbH fällt am Donnerstag vor dem Landgericht Berlin II zunächst kein Urteil. Nach der mündlichen Verhandlung wird die Entscheidung zur Überraschung Vieler im Gerichtssaal den Parteien schriftlich zugestellt.
Im Mittelpunkt des Verfahrens stehen Darlehensforderungen in Höhe von 133.500 Euro. Nach Darstellung der Klägerseite handelt es sich um mehrere Darlehen, aus denen entsprechende Rückzahlungsansprüche abgeleitet werden. Die Beklagtenseite bewertet die Vorgänge hingegen anders und stellt die rechtliche Einordnung teilweise in Frage.
Versuch einer Eingung vor der mündlichen Verhandlung
Zu Beginn der Verhandlung ist eine Güteverhandlung angesetzt, die jedoch ohne Einigung bleibt. Im weiteren Verlauf legen beide Seiten ihre Standpunkte ausführlich dar.
Nach Angaben aus der Verhandlung bringt die Klägerseite im Rahmen von Vergleichsgesprächen eine reduzierte Forderung ins Spiel. Eine Einigung kommt jedoch nicht zustande vor der mündlichen Verhandlung.
Im Kern geht es damit um die Frage, ob und in welchem Umfang aus den Zahlungen Rückzahlungsansprüche bestehen.
Im der ersten Verhandlung kriegt Brombosch Recht
Bereits zuvor hat es ein Verfahren zwischen den Beteiligten gegeben. Dabei geht es um ein Privatdarlehen. Wie der rbb berichtet, wird dieses Verfahren durch einen Vergleich beendet.
Wann genau die schriftliche Entscheidung vom Richter für die neue Sache zugestellt wird ist derzeit offen.
Weitere Informationen folgen.