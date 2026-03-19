TeBe vor Gericht: Überraschung im Gerichtssaal Der Prozess zwischen Tennis Borussia Berlin und der Brombosch Consulting GmbH ist beendet von far · Heute, 13:27 Uhr · 0 Leser

Tebe Vorstandsvorsitzender Ariel Gala (re) vor dem Prozess – Foto: Frank Arlinghaus

Mit Spannung ist der Prozess zwischen Tennis Borussia Berlin und der Brombosch Consulting GmbH zuende gegangen – am Ende gibt es eine kleine Überraschung. Es geht um 133.500€ plus Anwalts- und Gerichtskosten und Zinsen aus Darlehensforderungen. Brombosch war langjähriger Vorstandsvorsitzender der Veilchen. Wurde im Februar vom Aufsichtsrat abgesetzt. Der neue Vorsitzende heißt Ariel Gala

Überraschung am Ende Im Rechtsstreit zwischen Tennis Borussia Berlin und der Brombosch Consulting GmbH fällt am Donnerstag vor dem Landgericht Berlin II zunächst kein Urteil. Nach der mündlichen Verhandlung wird die Entscheidung zur Überraschung Vieler im Gerichtssaal den Parteien schriftlich zugestellt.

Im Mittelpunkt des Verfahrens stehen Darlehensforderungen in Höhe von 133.500 Euro. Nach Darstellung der Klägerseite handelt es sich um mehrere Darlehen, aus denen entsprechende Rückzahlungsansprüche abgeleitet werden. Die Beklagtenseite bewertet die Vorgänge hingegen anders und stellt die rechtliche Einordnung teilweise in Frage. Versuch einer Eingung vor der mündlichen Verhandlung

Zu Beginn der Verhandlung ist eine Güteverhandlung angesetzt, die jedoch ohne Einigung bleibt. Im weiteren Verlauf legen beide Seiten ihre Standpunkte ausführlich dar. Nach Angaben aus der Verhandlung bringt die Klägerseite im Rahmen von Vergleichsgesprächen eine reduzierte Forderung ins Spiel. Eine Einigung kommt jedoch nicht zustande vor der mündlichen Verhandlung. Im Kern geht es damit um die Frage, ob und in welchem Umfang aus den Zahlungen Rückzahlungsansprüche bestehen.

Landegericht Tegel – Foto: Frank Arlinghaus