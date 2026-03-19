TeBe vor Gericht: Ex-Vorsitzender mit hohen Forderungen

Landegericht Tegel – Foto: Frank Arlinghaus

Für Tennis Borussia Berlin wird es ernst: Am Donnerstag steht der Verein erneut vor Gericht. Nach einem ersten Verfahren geht es diesmal um Forderungen im sechsstelligen Bereich – gestellt von der Firma des früheren Vorsitzenden

Für Tennis Borussia Berlin steht am Donnerstag (19. März 2026) ein weiterer bedeutender Gerichtstermin an. Vor dem Landgericht Berlin II beginnt um 11:00 Uhr die Verhandlung. Das geht aus einem Ladungsschreiben hervor, das unserer Redaktion vorliegt.

Im Mittelpunkt sollen Darlehensforderungen stehenso im sechsstelligen Bereich. Geltend gemacht werden diese von der Brombosch Consulting GmbH, der Firma des früheren Vorsitzenden Günter Brombosch.

Nach Informationen aus dem Vereinsumfeld soll das Verfahren mehrere Geldzahlungen betreffen, die in den vergangenen Jahren an den Verein geflossen sind. Unstreitig soll sein, dass entsprechende Beträge auf Konten des Vereins eingegangen sind.

Rechtliche Bewertung

In der rechtlichen Bewertung sollen die Auffassungen auseinander liegen: Während die Klägerseite die Zahlungen als Darlehen einordnet und daraus Rückzahlungsansprüche ableitet, bewertet die Beklagtenseite die Vorgänge teilweise wohl anders und stellt die Einordnung sowie die Wirksamkeit entsprechender Vereinbarungen anders da.

Im Kern geht es damit um die Frage, ob und in welchem Umfang aus den Zahlungen Rückzahlungsansprüche bestehen.

Ein Verfahren gab es schon

Bereits zuvor hatte es ein Verfahren zwischen den Beteiligten gegeben. Dabei ging es um ein Privatdarlehen. Wie unter anderem der rbb berichtet, wurde dieses Verfahren durch einen Vergleich beendet. Unstreitig war laut der Richterin, dass die Gültigkeit dieses Darlehensvertages vorhanden war.

Vor Beginn der Verhandlung ist eine Güteverhandlung vorgesehen. Sollte keine Einigung erzielt werden, wird das Verfahren fortgesetzt. Eine Entscheidung wird möglicherweise noch am selben Tag erwartet.

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