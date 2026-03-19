Tebe Vorstandsvorsitzender Ariel Gala (re) vor dem Prozess – Foto: Frank Arlinghaus

Mit Spannung ist der Prozess zwischen Brombosch Consulting GmbH und Tennis Borussia Berlin am Donnerstag zu Ende gegangen. Im Kern geht es um 133.500 Euro plus Kosten und Zinsen aus Darlehensforderungen des früheren Vereinsvorsitzenden Günter Brombosch. Aktueller Tebe Vorstandsvorsitzender ist Ariel Gala

Im Rechtsstreit zwischen Brombosch Consulting GmbH und Tennis Borussia Berlin fällt am Donnerstag vor dem Landgericht Berlin II zunächst kein Urteil. Nach der mündlichen Verhandlung wird die Entscheidung den Parteien schriftlich zugestellt.

Im Mittelpunkt des Verfahrens stehen Darlehensforderungen in Höhe von 133.500 Euro von Günter Bromboschs Firma. Nach Darstellung der Klägerseite handelt es sich um mehrere Darlehen, aus denen entsprechende Rückzahlungsansprüche abgeleitet werden. Die Beklagtenseite bewertet die Vorgänge hingegen anders und stellt die rechtliche Einordnung teilweise in Frage.

Zu Beginn der Verhandlung ist eine Güteverhandlung angesetzt, die jedoch ohne Einigung bleibt. Im weiteren Verlauf legen beide Seiten ihre Standpunkte ausführlich dar. Im Kern geht es damit um die Frage, ob und in welchem Umfang aus den Zahlungen Rückzahlungsansprüche bestehen.

Im ersten Prozess kommt es zum Vergleich

Bereits zuvor hat es ein Verfahren zwischen den Beteiligten gegeben. Dabei geht es um ein Privatdarlehen. Wie der rbb berichtet, wird dieses Verfahren durch einen Vergleich beendet.

Wann genau die schriftliche Entscheidung vom Richter für die neue Sache zugestellt wird ist derzeit offen.

Weitere Informationen folgen.

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