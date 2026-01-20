TeBe verlängert mit Stammspieler - der hat einen Wunsch

Tennis Borussia hat die Vertragsverlängerung mit Phillip Martens bekanntgegeben. Der 21-jährige Mittelfeldmann, der vor der Saison aus Staaken gekommen war, absolvierte in der laufenden Saison 15 der bisher 16 gespielten Oberliga-Partien. Martens erklärte, er vertraue auf die Zukunft des Vereins und wünsche sich künftig weniger Nebengeräusche.

Der BFC Tur Abdin hat über eine Änderung des Vereinsnamen informiert. Der Weddinger Verein, der 1983 gegründet wurde und seit , heißt künftig Suryoye United . Noch vor vier Jahren spielte die erste Mannschaft in der Landesliga, stieg dann dreimal Mal ab. Der Klub entschied sich für einen Neustart. In der laufenden Spielzeit ist ein Herren-Team in der Kreisliga C, ein Kleinfeld-Team in der Bezirksliga sowie eine Ü32 aktiv.

__________________________________________________________________________________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!