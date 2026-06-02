TeBe trifft Trainer-Entscheidungen, Hertha-03-Spieler nach Bayern

– Foto: Christoph Lehner

Tennis Borussia hat den Klassenerhalt in der Oberliga geschafft. Schon zuvor hat Cheftrainer Jeffrey Seitz, der im Laufe der Saison übernommen hatte, seinen Vertrag verlängert. Nun folgten weitere Verantwortliche. So bleiben auch Co-Trainer Alexander Damies , Co-Trainer Inan Türkmen , Torwarttrainer Murat Gönen sowie der sportliche Leiter Sercan Kara an Bord.

Nach dem Abstieg steht Hertha 03 Zehlendorf vor einem großen Umbruch. Mit Niklas Doll hat ein Leistungsträger der abgelaufenen Spielzeit einen neuen Verein gefunden. Der Offensivspieler läuft künftig für die SpVgg Bayreuth in der Regionalliga Bayern auf.

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