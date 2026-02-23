Tebe-Trainer Jeffrey Seitz: „Überhaupt nicht mein Thema“

Jeffrey Seitz, Puria Ahamadian – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Fünf Punkte trennen Tennis Borussia Berlin vom Abstiegsrang der Oberliga. Nach dem 2:0-Testspielsieg beim 1. FC Wilmersdorf spricht Chefcoach Jeffrey Seitz über die aktuelle Lage. Unterstützung erhält er von zwei alten Bekannten am Eichkamp

Beim Berlin-Ligisten 1. FC Wilmersdorf gewinnt Tebe ein typisches Testspiel mit 2:0. Auf engem, nassem Kunstrasen kontrolliert die Mannschaft von Jeffrey Seitz die Partie über weite Strecken. Steven Roßbach trifft doppelt, auch zahlreiche Wechsel nach der Pause bringen keine Unruhe. U19-Spieler Mirac Balsüzen sammelt erste Minuten im Männerbereich.

Viele Fragen an Jeffrey Seitz von FuPa Berlin

Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge in der Oberliga – eine Konstellation, die vielerorts für Unruhe sorgt. Nicht so bei Jeffrey Seitz. Der neue Cheftrainer von Tennis Borussia (wird im neuen Jahr vorgestellt) blendet Nebengeräusche konsequent aus.

Ob seine Berufung überraschend kommt, nachdem der Verein noch Ende vergangenen Jahres hinter dem damaligen Trainerteam um Umberto Sacchi, Tim Oschmann und Tobias Kamaci steht? Seitz richtet den Blick nicht zurück. Personaldebatten interessieren ihn nicht. Er konzentriert sich ausschließlich auf die Mannschaft und deren Entwicklung.

Auch die Tabellensituation spielt für ihn keine Rolle. „Der Abstiegskampf ist überhaupt nicht mein Thema“, macht er deutlich. Er schaut auf das nächste Spiel, freut sich über die Integration der Neuzugänge. Emir Can Gencel und Leart Halimi bringen frische Impulse, Steven Roßbach trifft doppelt, der Nachwuchs (U19-Spieler Mirac Balsüzen) sammelt erste Minuten im Männerbereich. Für Seitz zählt der tägliche Fortschritt im Training.

Infos, Transfers, News und Daten vom Oberligisten Tennis Borussia

Die Abgänge der Stammspieler David Danko und Aleksandar Bilbija sind ihm bei Amtsantritt bekannt. Ebenso weiß er, dass neue Spieler kommen. Er bewertet die Situation nüchtern und arbeitet mit dem vorhandenen Kader. Entscheidend ist für ihn, aus jedem Spiel das Positive mitzunehmen und sich konzentriert auf die nächste Aufgabe vorzubereiten – am Freitag (19 Uhr 30) geht es nach Neustrelitz