TeBe-Trainer-Beben: Kompletter Staff freigestellt

Beim Oberligisten Tennis Borussia Berlin gibt es personelle Konsequenzen. Der Verein hat Cheftrainer Umberto Sacchi mit sofortiger Wirkung freigestellt. Mit ihm verlassen auch seine Co-Trainer Tim Oschmann und Tobias Kamaci den Klub.

Die Entscheidung folgt auf eine sportlich schwierige Phase. TeBe belegt aktuell Rang zwölf in der NOFV-Oberliga Nord, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt lediglich drei Punkte. Zum Jahresende setzte es zudem eine deutliche 0:5-Heimniederlage gegen Klosterfelde.

Sacchi hatte das Team zum Ende der vergangenen Saison zunächst interimistisch übernommen, nachdem sich der Verein von Benjamin Eta getrennt hatte. Im Sommer erhielt er das Vertrauen, gemeinsam mit seinen Co-Trainern die Mannschaft weiterzuentwickeln. Nun zieht der Klub die Reißleine und stellt sich im Trainerbereich neu auf.