Tebe: Torwart-Talent wechselt nach Rudow

Oberligist Tennis Borussia verliert einen Torwart. In der Hinrunde absolvierte Iwan Dyck vier Spiele und stand dabei auch beim überzeugenden 4:0 gegen Hansa Rostock II im Kasten. Nun wird bekannt, dass der 19-Jährige überraschend in die Berlin-Liga wechselt

Iwan Dyck verlässt Tennis Borussia Berlin in Richtung TSV Rudow. Das bestätigt der sportliche Leiter des Berlin-Ligisten, Michael Binek, gegenüber FuPa Berlin telefonisch. 2023 wechselt das heute 19-jährige Torwarttalent vom SV Empor zu Tennis Borussia Berlin, wo Dyck in der U19 (Regionalliga) sowie in der Verbandsliga zum Einsatz kommt. Ab 2024 gehört er zum Oberliga-Kader der Veilchen.

All dies geschieht vor dem Hintergrund einer sportlich angespannten Lage. Der einstige Regionalligist rangiert aktuell im unteren Mittelfeld der Oberliga, die Nähe zur Abstiegszone ist spürbar. Nach einem guten Saisonstart beträgt der Vorsprung auf die Kellerplätze nur noch drei Punkte.

TSV Rudow überwintert als Aufsteiger auf einem Mittelfeldplatz

Das Team von Neu-Coach Tim Jauer, der im Winter vom Brandenburger Landesligisten FSV Bernau kommt, steht aktuell auf Rang elf der Berlin-Liga. Der Abstand zu einem möglichen Abstiegsplatz beträgt sieben Zähler. Belastend kommt hinzu, dass der deutliche Sieg gegen Türkspor aufgrund eines Einspruchs der Charlottenburger akut gefährdet ist. Rudow soll einen gesperrten Spieler eingesetzt haben.

Infos, Daten und News vom Berlinligisten TSV Rudow hier

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.