TeBe stärkt sein Mittelfeld

Emir Can Gencel (24) stößt von Viktoria 89 zu Tennis Borussia. Gencel ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der bei Tennis Borussia und dem 1. FC Union ausgebildet wurde. Er hat 87 Regionalligaspiele für Altglienicke und Babelsberg 03 absolviert, zudem stehen auf seinem Konto noch 16 Drittligaeinsätze in der Türkei.

„Emir bringt Qualität mit, die uns sofort weiterhilft“, sagte das für Sport zuständige Vorstandsmitglied Puria Ahmadian. Gencel freut sich auf sein neues Wirkungsfeld und betonte bei der Vertragsunterzeichnung: „Ich möchte hier richtig Gas geben“.