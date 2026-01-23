TeBe stärkt sein Mittelfeld

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Emir Can Gencel mit Vorstand Puria Ahmadian – Foto: dedepress
Emir Can Gencel (24) stößt von Viktoria 89 zu Tennis Borussia. Gencel ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der bei Tennis Borussia und dem 1. FC Union ausgebildet wurde. Er hat 87 Regionalligaspiele für Altglienicke und Babelsberg 03 absolviert, zudem stehen auf seinem Konto noch 16 Drittligaeinsätze in der Türkei.
„Emir bringt Qualität mit, die uns sofort weiterhilft“, sagte das für Sport zuständige Vorstandsmitglied Puria Ahmadian. Gencel freut sich auf sein neues Wirkungsfeld und betonte bei der Vertragsunterzeichnung: „Ich möchte hier richtig Gas geben“.