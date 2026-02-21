 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

TeBe siegt dank Neuzugang, BFC Dynamo und Altglienicke souverän

Testspiele im Überblick

von ser · Heute, 17:10 Uhr · 0 Leser
– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Wieder kein Pflichtspiel-Fußball am Wochenende. Dafür wird weiter getestet.

Freitag, 20. Februar

Hertha BSC II – BFC Preussen | 2:2
Tore: 1:0 Joel Richter (9.), 1:1 Philip Fontein (21.), 1:2 Oluwaseunnla Eni-Owo Adekunle (41.), 2:2 Oliver Rölke (58.)

Liveticker zum Nachlesen

Samstag, 21. Februar

RSV Eintracht 1949 – FC Hertha 03 Zehlendorf | 2:2
Tore: 1:0 Nanitonda Quiala (29. Eigentor), 2:0 Jake-Robert Wilton (46. Eigentor), 2:1 Niklas Doll (58.), 2:2 Nasuhi Noah Jones (83.)

VSG Altglienicke II – SV Germania 90 Schöneiche | 3:2
Tore: 1:0 Devin Lieberam (1.), 2:0 (3.), 2:1 Aaron Marcel Weber (24.), 2:2 Aaron Marcel Weber (53.), 3:2 Stanley Cross (67.)

Pfeffersport - Blau Weiß 90 | 1:4

BFC Dynamo - Lichtenberg 47 | 4:0
Tore: 1:0 Rufat Dadashov (7.), 2:0 Rufat Dadashov (31.), 3:0 Willi Theodor Reincke (32.), 4:0 Jan Shcherbakovski (85.)
Besondere Vorkommnisse: Rufat Dadashov (BFC Dynamo) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Jonas Dieseler (42.).

TSG Einheit Bernau – BFC Dynamo U19 | 4:3
Tore: 1:0 (11.), 2:0 Marwin Sankowsky (24.), 3:0 Frederick Fiebig (34.), 3:1 Max Matthes Ramoth (41.), 3:2 Sven Ho (42.), 3:3 Efe Hasan Bashew (49.), 4:3 Lucas Steinert (80.)

FSV Spandauer Kickers – Berliner SV 92 | 3:4
Tore: 1:0 Okan Tastan (48.), 1:1 Paul Busche (67. Foulelfmeter), 1:2 Mateusz Smolarkiewicz (74.), 2:2 Furkan Yosma (74.), 2:3 Mateusz Smolarkiewicz (74.), 2:4 Julius Zauner (77.), 3:4 Furkan Yosma (82.)

1. FC Wilmersdorf – Tennis Borussia Berlin | 0:2
Tore: 0:1 Steven Roßbach (21.), 0:2 Steven Roßbach (31.)

VfB Fortuna Biesdorf – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde | 1:1
Tore: 1:0 Alex Steinke (28.), 1:1 Omidoullah Sarwari (62.)
Rot: Fabio Findeisen (89./SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde/Grobes Foul)

FSV Fortuna Pankow 46 – Borussia Pankow 1960 | 3:3
Tore: 0:1 Mitja Giering (8.), 1:1 Bela Brünner (45.), 2:1 Anton Erdmann (47.), 2:2 Mitja Giering (49.), 3:2 Jonas Steinmetz (54.), 3:3 Mitja Giering (57.)

VSG Altglienicke – Füchse Berlin | 4:1
Tore: 1:0 Erik Tallig (26.), 2:0 Philip Türpitz (51.), 3:0 Louis Wagner (81.), 4:0 Elidon Qenaj (87.), 4:1 Karim Abdel Hamid (90.)

SC Siemensstadt – FV BW Spandau 03
Anstoß: 14:30 Uhr

Sonntag, 22. Februar

1. FC Schöneberg 1913 II – SC Gatow
Anstoß: 10:30 Uhr

FC Arminia Tegel II – BSC Fortuna Glienicke II
Anstoß: 11:00 Uhr

SV Buchholz – FC Arminia Tegel
Anstoß: 11:30 Uhr

Weißenseer FC II – SG Prenzlauer Berg 1990
Anstoß: 11:45 Uhr

SC Union 06 – BSV Hürtürkel
Anstoß: 12:00 Uhr

TSV Mariendorf 1897 – Friedenauer TSC
Anstoß: 12:00 Uhr

TSV Rudow Berlin – VfB Concordia Britz 1916
Anstoß: 12:00 Uhr

SC Westend 1901 – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II
Anstoß: 12:00 Uhr

Füchse Berlin – BSV Dersim 1993
Anstoß: 12:00 Uhr

1. Traber FC Mariendorf – Türkiyemspor Berlin
Anstoß: 12:00 Uhr

FSV Spandauer Kickers II – VfB Hermsdorf Berlin II
Anstoß: 12:30 Uhr

1. FC Schöneberg 1913 – FC Liria 1985 Berlin
Anstoß: 12:30 Uhr

BSC Rehberge 1945 – Wittenauer SC Concordia
Anstoß: 12:30 Uhr

Delay Sports Berlin – Weißenseer FC
Anstoß: 12:30 Uhr

SSC Südwest 1947 – FC Internationale Berlin
Anstoß: 13:00 Uhr

NFC Rot-Weiß 1932 – BFC Meteor 06 III
Anstoß: 13:00 Uhr

SV Schmöckwitz-Eichwalde – Grünauer BC 1917
Anstoß: 13:00 Uhr

FC Stern Marienfelde 1912 II – SV Adler Berlin 1950
Anstoß: 13:30 Uhr

FC Concordia Wilhelmsruh 1895 – SV Blau-Gelb Berlin
Anstoß: 13:30 Uhr

VfB Hermsdorf Berlin – SV BW Hohen Neuendorf
Anstoß: 14:00 Uhr

VfB Fortuna Biesdorf III – SG Stern Kaulsdorf II
Anstoß: 15:00 Uhr

BSV Eintracht Mahlsdorf II – SV Lichtenberg 47 II
Anstoß: 15:45 Uhr

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.