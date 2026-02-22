TeBe siegt dank Neuzugang, BFC Dynamo gewinnt deutlich

Wieder kein Pflichtspiel-Fußball am Wochenende. Dafür wird weiter getestet.
Hertha BSC II – BFC Preussen | 2:2
Tore: 1:0 Joel Richter (9.), 1:1 Philip Fontein (21.), 1:2 Oluwaseunnla Eni-Owo Adekunle (41.), 2:2 Oliver Rölke (58.)
RSV Eintracht 1949 – FC Hertha 03 Zehlendorf | 2:2
Tore: 1:0 Nanitonda Quiala (29. Eigentor), 2:0 Jake-Robert Wilton (46. Eigentor), 2:1 Niklas Doll (58.), 2:2 Nasuhi Noah Jones (83.)
VSG Altglienicke II – SV Germania 90 Schöneiche | 3:2
Tore: 1:0 Devin Lieberam (1.), 2:0 (3.), 2:1 Aaron Marcel Weber (24.), 2:2 Aaron Marcel Weber (53.), 3:2 Stanley Cross (67.)
Pfeffersport - Blau Weiß 90 | 1:4
BFC Dynamo - Lichtenberg 47 | 4:0
Tore: 1:0 Rufat Dadashov (7.), 2:0 Rufat Dadashov (31.), 3:0 Willi Theodor Reincke (32.), 4:0 Jan Shcherbakovski (85.)
Besondere Vorkommnisse: Rufat Dadashov (BFC Dynamo) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Jonas Dieseler (42.).
TSG Einheit Bernau – BFC Dynamo U19 | 4:3
Tore: 1:0 (11.), 2:0 Marwin Sankowsky (24.), 3:0 Frederick Fiebig (34.), 3:1 Max Matthes Ramoth (41.), 3:2 Sven Ho (42.), 3:3 Efe Hasan Bashew (49.), 4:3 Lucas Steinert (80.)
FSV Spandauer Kickers – Berliner SV 92 | 3:4
Tore: 1:0 Okan Tastan (48.), 1:1 Paul Busche (67. Foulelfmeter), 1:2 Mateusz Smolarkiewicz (74.), 2:2 Furkan Yosma (74.), 2:3 Mateusz Smolarkiewicz (74.), 2:4 Julius Zauner (77.), 3:4 Furkan Yosma (82.)
1. FC Wilmersdorf – Tennis Borussia Berlin | 0:2
Tore: 0:1 Steven Roßbach (21.), 0:2 Steven Roßbach (31.)
VfB Fortuna Biesdorf – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde | 1:1
Tore: 1:0 Alex Steinke (28.), 1:1 Omidoullah Sarwari (62.)
Rot: Fabio Findeisen (89./SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde/Grobes Foul)
FSV Fortuna Pankow 46 – Borussia Pankow 1960 | 3:3
Tore: 0:1 Mitja Giering (8.), 1:1 Bela Brünner (45.), 2:1 Anton Erdmann (47.), 2:2 Mitja Giering (49.), 3:2 Jonas Steinmetz (54.), 3:3 Mitja Giering (57.)
VSG Altglienicke – Füchse Berlin | 4:1
Tore: 1:0 Erik Tallig (26.), 2:0 Philip Türpitz (51.), 3:0 Louis Wagner (81.), 4:0 Elidon Qenaj (87.), 4:1 Karim Abdel Hamid (90.)
SC Siemensstadt – FV BW Spandau 03
Anstoß: 14:30 Uhr
BSV Victoria Friedrichshain - SV Sparta Lichtenberg II |
1. FC Schöneberg 1913 II – SC Gatow
Anstoß: 10:30 Uhr
FC Arminia Tegel II – BSC Fortuna Glienicke II
Anstoß: 11:00 Uhr
SFC Stern 1900 - Berlin Hilalspor
Anstoß: 11:15 Uhr
Lichtenrader BC - BFC Preussen II
Anstoß: 11:30 Uhr
SV Buchholz – FC Arminia Tegel
Anstoß: 11:30 Uhr
BSV 1892 III - MSV Rüdersdorf
Anstoß: 11:30 Uhr
Weißenseer FC II – SG Prenzlauer Berg 1990
Anstoß: 11:45 Uhr
SC Union 06 – BSV Hürtürkel
Anstoß: 12:00 Uhr
TSV Mariendorf 1897 – Friedenauer TSC
Anstoß: 12:00 Uhr
TSV Rudow Berlin – VfB Concordia Britz 1916
Anstoß: 12:00 Uhr
SC Westend 1901 – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II
Anstoß: 12:00 Uhr
Füchse Berlin – BSV Dersim 1993
Anstoß: 12:00 Uhr
SC Staaken II - BW Hohen Neuendorf II
Anstoß: 12:00 Uhr
1. Traber FC Mariendorf – Türkiyemspor Berlin
Anstoß: 12:00 Uhr
BSV Heinersdorf - SG Blankenburg
Anstoß: 12:00 Uhr
BSV Victoria Friedrichshain II - SG Rotation Prenzlauer Berg II
Anstoß: 12:00 Uhr
BSC Marzahn II - SV Sparta Lichtenberg III
Anstoß: 12:15 Uhr
FSV Spandauer Kickers II – VfB Hermsdorf Berlin II
Anstoß: 12:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913 – FC Liria 1985 Berlin
Anstoß: 12:30 Uhr
BSC Rehberge 1945 – Wittenauer SC Concordia
Anstoß: 12:30 Uhr
Delay Sports Berlin – Weißenseer FC
Anstoß: 12:30 Uhr
Berliner SC - TUS Makkabi
Anstoß: 13:00 Uhr
SSC Südwest 1947 – FC Internationale Berlin
Anstoß: 13:00 Uhr
NFC Rot-Weiß 1932 – BFC Meteor 06 III
Anstoß: 13:00 Uhr
SV Schmöckwitz-Eichwalde – Grünauer BC 1917
Anstoß: 13:00 Uhr
BSC Eintracht Südring - Berliner TSC
Anstoß: 13:00 Uhr
SFC Stern 1900 II - FC Stern Marienfelde
Anstoß: 13:15 Uhr
BSV Hürtürkel II - SV Tasmania Berlin II
Anstoß: 13:15 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912 II – SV Adler Berlin 1950
Anstoß: 13:30 Uhr
FC Concordia Wilhelmsruh 1895 – SV Blau-Gelb Berlin
Anstoß: 13:30 Uhr
SC Charlottenburg - BFC Meteor
Anstoß: 14:00 Uhr
SC Staaken - SSC Teutonia
Anstoß: 14:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin II - SSC Südwest II
Anstoß: 14:00 Uhr
VfB Hermsdorf Berlin – SV BW Hohen Neuendorf
Anstoß: 14:00 Uhr
BSV Heinersdorf II - SG Blankenburg II
Anstoß: 14:00 Uhr
SC Union 06 II - BSV Dersim II
Anstoß: 14:00 Uhr
FSV Hansa 07 II - FSV Berolina Stralau III
Anstoß: 14:00 Uhr
TSV Mariendorf II - SV Adler III
Anstoß: 14:00 Uhr
SFC Veritas II - FC Polonia
Anstoß: 14:00 Uhr
FSV Berolina Stralau - CONO SUR
Anstoß: 15:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf III – SG Stern Kaulsdorf II
Anstoß: 15:00 Uhr
BSV Eintracht Mahlsdorf II – SV Lichtenberg 47 II
Anstoß: 15:45 Uhr
