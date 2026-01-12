TeBe senkt die Eintrittspreise

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Überall klettern die Preise – aber bei Tennis Borussia nicht. Ab sofort kostet der Eintritt zu den Matches im Mommsenstadion deutlich weniger.
Der Verein senkt die Ticketpreise von derzeit 12 Euro (ermäßigt 10) auf zukünftig 8 Euro (ermäßigt 6). Hintergrund ist die sich entspannende finanzielle Situation des Klubs, die die Fans auch als Entspannung in ihrem Geldbeutel spüren sollen. Denn: Fußball muss für alle bezahlbar bleiben, so die feste Überzeugung des Vorstands. Das Motto gilt: TeBe – Come as you are!