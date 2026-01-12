TeBe senkt die Eintrittspreise

Überall klettern die Preise – aber bei Tennis Borussia nicht. Ab sofort kostet der Eintritt zu den Matches im Mommsenstadion deutlich weniger.

Der Verein senkt die Ticketpreise von derzeit 12 Euro (ermäßigt 10) auf zukünftig 8 Euro (ermäßigt 6). Hintergrund ist die sich entspannende finanzielle Situation des Klubs, die die Fans auch als Entspannung in ihrem Geldbeutel spüren sollen. Denn: Fußball muss für alle bezahlbar bleiben, so die feste Überzeugung des Vorstands. Das Motto gilt: TeBe – Come as you are!