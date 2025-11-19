TeBe schlägt Hansa Rostock II deutlich – Pourfard trifft doppelt

Tennis Borussia Berlin übernahm früh die Spielkontrolle Die Führung fiel, als Anton Pourfard in der 32. Minute den ersten Treffer erzielte. Dieser Moment gab dem Berliner Spiel zusätzliche Sicherheit. Nach dem Seitenwechsel blieb TeBe dominant. Erneut war es Anton Pourfard, der in der 63. Minute auf 2:0 erhöhte. Mit dem 3:0 durch Ebrima Jobe in der 77. Minute war die Partie endgültig entschieden. Die Berliner blieben wach. Muhammad Sey setzte in der Nachspielzeit mit dem 4:0 in der 90.+1 Minute den Schlusspunkt.

Der FC Anker Wismar startete mit enormer Entschlossenheit in die Begegnung und setzte Siedenbollentin bereits früh unter Druck. Schon in der 12. Minute belohnte sich die Heimelf: Lares Kodanek brachte Wismar in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff folgte ein weiterer Rückschlag für den Aufsteiger: Nach einem Foulelfmeter übernahm Danilo John die Verantwortung und verwandelte in der 44. Minute zum wichtigen 2:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Heimmannschaft das tonangebende Team. Bereits in der 49. Minute setzte Luis Billep den nächsten Nadelstich und erhöhte auf 3:0 – ein Treffer, der endgültig jede Hoffnung der Gäste auf eine Wende erstickte. Diesen Vorsprung brachte Wismar über die Zeit.

---