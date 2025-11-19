TeBe schlägt Hansa Rostock II deutlich – Pourfard trifft doppelt

In der NOFV-Oberliga Nord wurde der 13. Spieltag heute Abend fortgesetzt. Dabei gelang Tennis Borussia Berlin ein eindrucksvoller 4:0-Sieg gegen die U23 von Hansa Rostock.
Tennis Borussia Berlin übernahm früh die Spielkontrolle Die Führung fiel, als Anton Pourfard in der 32. Minute den ersten Treffer erzielte. Dieser Moment gab dem Berliner Spiel zusätzliche Sicherheit. Nach dem Seitenwechsel blieb TeBe dominant. Erneut war es Anton Pourfard, der in der 63. Minute auf 2:0 erhöhte. Mit dem 3:0 durch Ebrima Jobe in der 77. Minute war die Partie endgültig entschieden. Die Berliner blieben wach. Muhammad Sey setzte in der Nachspielzeit mit dem 4:0 in der 90.+1 Minute den Schlusspunkt.
---
Der FC Anker Wismar startete mit enormer Entschlossenheit in die Begegnung und setzte Siedenbollentin bereits früh unter Druck. Schon in der 12. Minute belohnte sich die Heimelf: Lares Kodanek brachte Wismar in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff folgte ein weiterer Rückschlag für den Aufsteiger: Nach einem Foulelfmeter übernahm Danilo John die Verantwortung und verwandelte in der 44. Minute zum wichtigen 2:0.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Heimmannschaft das tonangebende Team. Bereits in der 49. Minute setzte Luis Billep den nächsten Nadelstich und erhöhte auf 3:0 – ein Treffer, der endgültig jede Hoffnung der Gäste auf eine Wende erstickte. Diesen Vorsprung brachte Wismar über die Zeit.
---
Die Gäste aus Rathenow erwischten einen Traumstart in die Partie. Bereits in der 5. Minute brachte José Luis Alejandro Aedo sein Team in Führung. Makkabi wirkte überrascht und tat sich schwer, in den Rhythmus zu finden. Nach einer knappen halben Stunde legte Luka Zdep nach und erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. Kurz nach der Pause schwächte sich Rathenow, als Yohji Irvan Koré in der 47. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Doch anstatt Makkabi ins Spiel kommen zu lassen, blieb der FSV konzentriert. In der 63. Minute sorgte erneut Luka Zdep mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Vorentscheidung. Zwar gelang Will Anderson Siakam in der 80. Minute noch der Anschlusstreffer, doch Gia Huy Phong stellte in der 90.+5 Minute den alten Abstand her.
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________