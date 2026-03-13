Tebe: Neuer sportlicher Leiter und große Abstiegssorgen

Sercan Kara (zweiter von rechts oben) – Foto: Dedepress

Tennis Borussia Berlin hat gegenüber FuPa Berlin eine Personalie bekannt gegeben – und das in einer Zeit großer sportlicher Sorgen

Oberligist gibt neuen sportlichen Leiter nach drei Pleiten in Serie bekannt Tennis Borussia Berlin besetzt die Position des sportlichen Leiters neu: Sercan Kara soll es werden. Das teilt Pressesprecher und Vorstandsmitglied Ulli Krug gegenüber FuPa Berlin mit. Im Dezember vergangenen Jahres trennt sich Lila-Weiß vom damaligen Head of Sports Manuel Cornelius. Seitdem ist die Position vakant. Der Neue hat bei den Veilchen aktuell viel zu tun.

Trainer Jeffrey Seitz und Sercan Kara – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Nach drei Niederlagen droht der Verbleib im Keller

Die Charlottenburger stecken tief im Abstiegssumpf. Neucoach Jeffrey Seitz, der zur Rückrunde Umberto Sacchi ablöst, startet mit einer Negativserie von drei Niederlagen in Folge (gegen TSG Neustrelitz, TuS Makkabi Berlin und den Berliner AK 07). Vor dem Abstiegskracher am Sonntag (13 Uhr) gegen FC Viktoria 1889 Berlin steht der Coach unter massivem Druck. Die Charlottenburger stehen aktuell auf einem möglichen Abstiegsplatz (14.). Am Mittwoch muss Tebe bei BAK drei Punkte lassen