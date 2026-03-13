Tebe: Neuer sportlicher Leiter und große Abstiegssorgen

Tennis Borussia Berlin hat gegenüber FuPa Berlin eine Personalie bekannt gegeben – und das in einer Zeit großer sportlicher Sorgen
Oberligist gibt neuen sportlichen Leiter nach drei Pleiten in Serie bekannt
Tennis Borussia Berlin besetzt die Position des sportlichen Leiters neu: Sercan Kara soll es werden. Das teilt Pressesprecher und Vorstandsmitglied Ulli Krug gegenüber FuPa Berlin mit. Im Dezember vergangenen Jahres trennt sich Lila-Weiß vom damaligen Head of Sports Manuel Cornelius. Seitdem ist die Position vakant. Der Neue hat bei den Veilchen aktuell viel zu tun.
Nach drei Niederlagen droht der Verbleib im Keller
Die Charlottenburger stecken tief im Abstiegssumpf. Neucoach Jeffrey Seitz, der zur Rückrunde Umberto Sacchi ablöst, startet mit einer Negativserie von drei Niederlagen in Folge (gegen TSG Neustrelitz, TuS Makkabi Berlin und den Berliner AK 07). Vor dem Abstiegskracher am Sonntag (13 Uhr) gegen FC Viktoria 1889 Berlin steht der Coach unter massivem Druck. Die Charlottenburger stehen aktuell auf einem möglichen Abstiegsplatz (14.).
Am Mittwoch muss Tebe bei BAK drei Punkte lassen
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich eine intensive Partie, in der die Gäste zunächst den kühleren Kopf bewahrten. Kurz vor dem Pausenpfiff ging Tennis Borussia Berlin in Führung: Emir Can Gencel erzielte in der 44. Minute per Foulelfmeter das 0:1. Doch der Berliner AK bewies Moral und kam mit großem Elan aus der Kabine zurück. In der 51. Minute markierte Furkan Yildirim den Ausgleich zum 1:1. Das Spiel blieb in der Folgezeit hochspannend, während beide Teams leidenschaftlich um den Siegtreffer rangen. Die Erlösung für die Hausherren folgte schließlich kurz vor dem Ende. In der 86. Minute erzielte Abdulkadir Beyazit das 2:1 und sicherte dem BAK damit den hochemotionalen Heimsieg.
