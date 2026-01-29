Tebe: Nach Golze Rücktritt hört auch Brombosch auf

Tebe Vorsitzender Günter Brombosch scheidet aus – Foto: Frank Arlinghaus

Nach Angaben Golzes informiert er den Aufsichtsrat, den Vorstand sowie den Ältestenrat des Vereins per E-Mail über seinen Rücktritt. Er legte sowohl den Vorsitz des Aufsichtsrats als auch sein Mandat als Mitglied des Gremiums nieder. Als Grund nennt Golze ein nachhaltig gestörtes Vertrauensverhältnis zum Vorstand, das sich nach seinen Angaben in den vergangenen Tagen entwickelt habe.

Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende von Tennis Borussia Berlin, Matthias Golze, ist am vergangenen Freitag von seinem Amt zurückgetreten. Das bestätigt Golze gegenüber FuPa Berlin.

FuPa Berlin fragt Tennis Borussia Berlin zweimal konkret, ob es aktuell personelle Veränderungen im Vorstand oder Aufsichtsrat gibt. Inzwischen weist die Homepage von Tennis Borussia Berlin jedoch eine veränderte Besetzung des Aufsichtsrats aus. Demnach führt Marcus Garbrecht derzeit das Gremium. Zudem scheidet Günter Brombosch als Vorstandsvorsitzender aus, heisst es auf der Homepage. Nach FuPa-Informationen war er seit mehreren Wochen nicht mehr operativ für den Verein tätig. Ein Statement steht noch aus.

Viel Bewegung sportlich und in den Gremien

Beim abstiegsgefährdeten Oberligisten Tennis Borussia Berlin gibt es seit Wochen erhebliche personelle Bewegung in den Vereinsgremien und in der sportlichen Leitung. Der Traditionsverein hat aktuell nur fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Seit Ende 2025 stellen mit Anna Schmidt, Christian Rudolph und Jens Maedler drei amtierende Vorstandsmitglieder ihre Ämter zur Verfügung. Der Aufsichtsrat beruft daraufhin Puria Ahmadian und Uli Krug neu in den Vorstand. Mit Ariel Gala sind es aktuell drei Mitglieder. Das wird offiziell verkündet vom Verein. Zudem wird der Beratervertrag mit dem bisherigen Head of Sports Manuel Cornelius aufgelöst. Nachdem dem Trainerteam noch vor der Jahreswende das Vertrauen ausgesprochen wird, kommt es am vergangenen Samstag dennoch zu einem personellen Schnitt: Umberto Sacchi, Tim Oschmann und Tobias Kamaci sind nicht mehr im Amt. Neuer Cheftrainer wird Jeffrey Seitz. Am Sonntag (15.2) starten die Veilchen die Mission-Nichtabstieg beim BAK 07 Infos, News und Daten von Tennis Borussia Berlin hier

In dieser NOFV-Oberliga Nord spielen die Veilchen

