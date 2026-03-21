TeBe im Abstiegssumpf: Nur drei Punkte aus fünf Spielen

Tennis Borussia steckt weiter in der Krise: Auch in Wismar bleibt TeBe ohne Punkte und kassiert die vierte Niederlage aus fünf Spielen. Die Bilanz von Neucoach Jeffrey Seitz, der Umberto Sacchi zur Rückrunde ablöste, fällt enttäuschend aus.
Bittere Pleite in Wismar: TeBe weiter im Abstiegskampf
Für Tennis Borussia Berlin spitzt sich die Lage weiter zu. Beim Auswärtsspiel in der NOFV-Oberliga Nord verliert TeBe beim FC Anker Wismar mit 0:1 (0:0) und tritt die Heimreise erneut ohne Punkte an.
Vor 156 Zuschauern entwickelt sich zunächst eine ausgeglichene Partie, in der beide Teams nur selten zu klaren Torchancen kommen. TeBe steht defensiv stabil, lässt in der ersten Halbzeit kaum etwas zu und geht folgerichtig mit einem torlosen Remis in die Pause.
Anker Wismar erhöht in der zweiten Halbzeit den Druck.
Nach dem Seitenwechsel erhöht Wismar den Druck – und wird belohnt: In der 65. Minute trifft Pascal Breier zum entscheidenden 1:0 für die Gastgeber nach herrlicher Flanke des eingewechselten Lukas Schmitt. Die Berliner tun sich in der Folge sehr schwer, die kompakte Defensive der Mecklenburger ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. So bleibt es am Ende bei einer weiteren Niederlage für TeBe. Aus den letzten fünf Spielen holt die Mannschaft nur einen Sieg und kassiert vier Pleiten – eine Bilanz, die die Abstiegsgefahr weiter verschärft. In der Tabelle steht Tennis Borussia mit 23 Punkten auf Rang 13 und bleibt damit nur knapp vor den gefährdeten Plätzen.
Trainerwechsel verpufft
Der Trainerwechsel bei Tennis Borussia Berlin bringt bislang nicht die erhoffte Wende. Nach der Trennung von Umberto Sacchi, der in dieser Saison auf eine Bilanz von 6 Siegen, 2 Unentschieden und 8 Niederlagen kommt, übernimmt mit Jeffrey Seitz ein interner Nachfolger – doch die Ergebnisse verschlechtern sich zunächst weiter. Unter Sacchi bewegt sich TeBe bereits im unteren Tabellenbereich, zeigt aber zumindest phasenweise Stabilität.
Noch im Winter betont Vorstand Ariel Gala auf der Homepage: „Der Vorstand möchte keinen Schnellschuss, sondern Konstanz und hofft auf eine Reaktion im gesamten Team. Wir werden mit unserem Trainerteam in die Rückrunde gehen und wünschen Tim, Tobias und Umberto den Erfolg, nach dem sich hier alle sehnen.“
Zu Beginn der Rückrunde folgt jedoch die Trennung vom kompletten Trainerteam. Der erhoffte Effekt bleibt aus: Jeffrey Seitz verliert vier seiner ersten fünf Spiele und holt nur drei Punkte. Die Negativserie setzt sich fort, die Mannschaft wirkt instabil und findet sportlich nicht in die Spur. Lediglich ein knapper Sieg gegen Schlusslicht Viktoria gelingt.
Abgänge und Verletzungen belasten das Team
Gerade in den vergangenen Wochen wird die Entwicklung deutlich: Während unter Sacchi zumindest punktuell geliefert wird, rutscht TeBe unter Seitz tiefer in die Krise. Der Trainerwechsel hat kurzfristig keine Verbesserung gebracht – im Gegenteil, die Situation hat sich weiter zugespitzt. Wichtige Abgänge wie Aleksandar Bilbija und David Danko wirken zusätzlich belastend. Winter-Neuzugang Steven Roßbach von Hertha 03 kann nur im Spiel gegen Neustrelitz mitwirken, Stürmerhoffnung Muhammad Sey verletzt sich beim einzigen Rückrundensieg gegen Viktoria Berlin (2:1).
Trendwende dringend nötig
Für die kommenden Spiele steigt damit der Druck weiter. Eine Trendwende ist dringend nötig, um den Absturz in die Abstiegszone noch abzuwenden.
In zwei Wochen kommt der Tabellenführer
Für die Berliner wird es nun zunehmend eng. In den kommenden Wochen braucht TeBe dringend Punkte, um den Anschluss ans sichere Mittelfeld nicht endgültig zu verlieren. Und es kommt knüppeldick: Am Freitag (3.4. um14 Uhr) ist Tabellenführer Tasmania im Mommsenstadion zu Gast.
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