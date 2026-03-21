TeBe im Abstiegssumpf: Nur drei Punkte aus fünf Spielen

Vor 156 Zuschauern entwickelt sich zunächst eine ausgeglichene Partie, in der beide Teams nur selten zu klaren Torchancen kommen. TeBe steht defensiv stabil, lässt in der ersten Halbzeit kaum etwas zu und geht folgerichtig mit einem torlosen Remis in die Pause.

Für Tennis Borussia Berlin spitzt sich die Lage weiter zu. Beim Auswärtsspiel in der NOFV-Oberliga Nord verliert TeBe beim FC Anker Wismar mit 0:1 (0:0) und tritt die Heimreise erneut ohne Punkte an.

Anker Wismar erhöht in der zweiten Halbzeit den Druck.

Nach dem Seitenwechsel erhöht Wismar den Druck – und wird belohnt: In der 65. Minute trifft Pascal Breier zum entscheidenden 1:0 für die Gastgeber nach herrlicher Flanke des eingewechselten Lukas Schmitt. Die Berliner tun sich in der Folge sehr schwer, die kompakte Defensive der Mecklenburger ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. So bleibt es am Ende bei einer weiteren Niederlage für TeBe. Aus den letzten fünf Spielen holt die Mannschaft nur einen Sieg und kassiert vier Pleiten – eine Bilanz, die die Abstiegsgefahr weiter verschärft. In der Tabelle steht Tennis Borussia mit 23 Punkten auf Rang 13 und bleibt damit nur knapp vor den gefährdeten Plätzen.

Trainerwechsel verpufft

Der Trainerwechsel bei Tennis Borussia Berlin bringt bislang nicht die erhoffte Wende. Nach der Trennung von Umberto Sacchi, der in dieser Saison auf eine Bilanz von 6 Siegen, 2 Unentschieden und 8 Niederlagen kommt, übernimmt mit Jeffrey Seitz ein interner Nachfolger – doch die Ergebnisse verschlechtern sich zunächst weiter. Unter Sacchi bewegt sich TeBe bereits im unteren Tabellenbereich, zeigt aber zumindest phasenweise Stabilität.

Noch im Winter betont Vorstand Ariel Gala auf der Homepage: „Der Vorstand möchte keinen Schnellschuss, sondern Konstanz und hofft auf eine Reaktion im gesamten Team. Wir werden mit unserem Trainerteam in die Rückrunde gehen und wünschen Tim, Tobias und Umberto den Erfolg, nach dem sich hier alle sehnen.“

Zu Beginn der Rückrunde folgt jedoch die Trennung vom kompletten Trainerteam. Der erhoffte Effekt bleibt aus: Jeffrey Seitz verliert vier seiner ersten fünf Spiele und holt nur drei Punkte. Die Negativserie setzt sich fort, die Mannschaft wirkt instabil und findet sportlich nicht in die Spur. Lediglich ein knapper Sieg gegen Schlusslicht Viktoria gelingt.