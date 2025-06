TeBe holt Seitz - Gajda gibt Posten bei Preussen ab

Für euch holen wir den Newsticker in 2025 zurück aus dem Schrank und starten mit ein paar Meldungen für euch:

Die U13 des FC Viktoria 1889 hat sich die Berliner Meisterschaft gesichert. Im Finale, in dem Viktoria als Sieger der Verbandsliga Staffel 2 auf den Sieger der Staffel 1, den BFC Dynamo traf, gewannen die Himmelblauen klar mit 6:0 .

16.06. +++ Johann Gajda gibt Traineramt ab

Johann Gajda hat mit dem BFC Preussen II zahlreiche Erfolge gefeiert. 2023 gewannen die Lankwitzer den Berliner Landespokal, 2024 stieg man in die Landesliga auf. Nun gibt Gajda sein Traineramt ab. Am Sonntag steht das letzte Spiel an.