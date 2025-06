TeBe holt Innenverteidiger zurück - Hertha 03 verpflichtet Yamada

Tennis Borussia plant die kommende Spielzeit in der NOFV Oberliga Nord und konnte nun ein bekanntes Gesicht ins Mommsenstadion zurückholen. Aleksandar Bilbija kommt aus dem Nachwuchs der Lila-Weißen, schaffte den Sprung in den Herrenbereich aber bei Optik Rathenow. Nach drei Jahren beim FSV Optik kehrte der heute 27-Jährige 2020 zu TeBe zurück, absolvierte 37 Regionalligaspiele, bevor er zum Greifswalder FC weiterzog. Über den Berliner AK und den RSV Eintracht, mit dem Bilbija im Mai den Brandenburger Landespokal gewann, kehrt er nun erneut zu Tennis Borussia zurück.

Eine Rückholaktion gibt es auch in der Regionalliga Nordost, allerdings nicht auf einen Verein beschränkt. Denn Shinji Yamada kennt die Regionalliga und den Berliner Fußball zwar, für seinen neuen Verein Hertha 03 Zehlendorf hat der Japaner bisher aber noch nicht gespielt. Dennoch ist es für den 31-Jährigen eine Rückkehr. 2019 kam der Flügelspieler erstmals in die Hauptstadt, spielte zunächst drei Jahre lang für den FC Viktoria Berlin. Anschließend wechselte er ins Poststadion zum Berliner AK, führte das Team später als Kapitän aufs Feld. Vor einem Jahr verließ Yamada Berlin und heuerte in Bremen an. Für den Bremer SV absolvierte er in dieser Saison 30 Partien in der Regionalliga Nord, zudem stand er beim DFB-Pokalspiel gegen Paderborn auf dem Feld.

„Ich freue mich, wieder in Berlin zu sein. Das Konzept des Vereins und die Gespräche mit dem Cheftrainer haben mich total überzeugt", sagt Yamada.