TeBe gegen Lok Stendal 2:2: Später Spielbeginn und 2 Platzverweise

---

Vor 664 Zuschauern begann die Partie ungewöhnlich: Das Spiel wurde eine Stunde später angepfiffen, weil es Probleme mit den Linien auf dem Spielfeld gab. Als der Ball schließlich rollte, entwickelte sich ein hochemotionaler Schlagabtausch. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Niclas Buschke bereits in der 8. Minute zur 0:1-Führung für Stendal traf. Die Hausherren antworteten jedoch leidenschaftlich, als Devis Meißner in der 23. Minute zum 1:1 ausglich. Stendal ließ sich davon nicht beirren und ging in der 32. Minute durch Paul Kohl erneut mit 1:2 in Front. Kurz darauf gerieten die Gäste jedoch in personelle Bedrängnis: Alexander Schleicher sah in der 36. Minute die Gelb-Rote Karte. In Überzahl drängten die Berliner auf den Ausgleich, der in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, in der 45.+3 Minute, durch Rici Bokake-Befonga zum 2:2 gelang. Im zweiten Durchgang kochten die Emotionen weiter hoch. In der 86. Minute schwächte sich Stendal, als Artem Tovkach mit der Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Trotz der Unterzahl der Gäste blieb es am Ende beim 2:2-Unentschieden.

---

Der SV Lichtenberg 47 und die TSG Neustrelitz beginnen mit einem Duell zweier Mannschaften aus der Spitzengruppe der vergangenen Saison. Lichtenberg wurde mit 61 Punkten Zweiter. 19 Siege, vier Unentschieden und sieben Niederlagen bei 77:45 Toren bedeuteten sechs Punkte Rückstand auf Meister SV Tasmania Berlin. Neustrelitz schloss die Saison mit 53 Punkten auf Rang vier ab. 16 Siege, fünf Unentschieden und neun Niederlagen sowie 62:38 Tore belegten ebenfalls eine starke Spielzeit. Acht Punkte trennten beide Vereine. Schon der erste Spieltag besitzt deshalb sportliche Schärfe: Lichtenberg muss seinen Anspruch nach dem zweiten Platz erneuern, Neustrelitz kann den Abstand zu einem direkten Rivalen sofort angreifen.

Heute, 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin Meck SN TuS Makkabi Berlin Makkabi 1 1 PUSH

Für Mecklenburg Schwerin beginnt die Saison mit dem ersten Auftritt nach dem Aufstieg aus der Verbandsliga. Eine Bilanz aus der vergangenen Oberliga-Spielzeit liegt für den Neuling nicht vor. Der Auftaktgegner TuS Makkabi Berlin verfügt dagegen über die Erfahrung einer vollständigen Saison in dieser Spielklasse. Makkabi wurde mit 44 Punkten Achter. 14 Siege, zwei Unentschieden und 14 Niederlagen sowie 57:55 Tore ergaben eine vollständig ausgeglichene Zahl von Erfolgen und Niederlagen. Nur zweimal teilten die Berliner die Punkte. Schwerin muss unmittelbar beweisen, wie schnell der Sprung in die Oberliga gelingt. Makkabi steht vor der Aufgabe, gegen die Aufstiegseuphorie des Neulings die eigene Erfahrung zur Geltung zu bringen.

Heute, 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow Rathenow Berliner AK Berliner AK 0 0 PUSH

Nur ein Punkt trennte den FSV Optik Rathenow und den Berliner AK am Ende der vergangenen Saison. Rathenow belegte mit 37 Punkten Rang elf. Neun Siege, zehn Unentschieden und elf Niederlagen bei 41:47 Toren standen für eine Spielzeit mit vielen engen Entscheidungen. Der Berliner AK folgte mit 36 Punkten auf Rang 13. Die Berliner gewannen zwar elfmal und damit häufiger als Rathenow, verloren aber auch 16 Begegnungen. Das Torverhältnis von 50:66 dokumentierte die größere defensive Belastung. Der Auftakt bringt damit zwei unmittelbare Tabellennachbarn zusammen. Beide können früh zeigen, ob sie die untere Hälfte der vergangenen Saison hinter sich lassen.

Heute, 14:00 Uhr SV Siedenbollentin SV Siedenb. BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf 1 0 PUSH

Der SV Siedenbollentin geht nach einer gelungenen ersten Oberliga-Saison in die neue Runde. Als Aufsteiger erreichte die Mannschaft mit 47 Punkten Rang sechs. 13 Siege, acht Unentschieden und neun Niederlagen bei 59:59 Toren bedeuteten eine bemerkenswert stabile Platzierung bei vollständig ausgeglichenem Torverhältnis. BSV Eintracht Mahlsdorf folgte mit 46 Punkten unmittelbar dahinter auf Rang sieben. Auch Mahlsdorf gewann 13 Spiele, kam auf sieben Unentschieden und zehn Niederlagen. Das Torverhältnis von 50:49 war knapp positiv. Ein Punkt trennte beide Mannschaften, deren Bilanzen sich beinahe spiegelten. Der erste Spieltag setzt deshalb sofort einen feinen Maßstab für zwei Vereine, die ihre Position in der oberen Tabellenhälfte behaupten wollen.

Heute, 14:00 Uhr FC Anker Wismar Anker Wismar FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 1 0 PUSH

Der FC Anker Wismar empfängt mit FC Hertha 03 Zehlendorf den Absteiger aus der Regionalliga Nordost. Wismar beendete die vergangene Oberliga-Saison mit 41 Punkten auf Rang neun. Zwölf Siege, fünf Unentschieden und 13 Niederlagen bei 56:55 Toren ergaben eine nahezu ausgeglichene Bilanz. Zehlendorf besitzt als Regionalliga-Absteiger keine Vergleichswerte aus der vergangenen Oberliga-Spielzeit. Der Einstieg erfolgt damit bei einem Gegner, der das Niveau dieser Liga genau kennt und zuletzt nur ein Tor mehr erzielte als kassierte. Für Wismar ist die Begegnung eine frühe Prüfung gegen einen Rückkehrer aus der höheren Klasse. Zehlendorf muss zeigen, wie rasch der sportliche Übergang nach dem Abstieg gelingt.

Mit F.C. Hansa Rostock II und SG Union 1919 Klosterfelde treffen der Dritte und der Fünfte der vergangenen Saison aufeinander. Hansa II sammelte 57 Punkte aus 18 Siegen, drei Unentschieden und neun Niederlagen. Das Torverhältnis von 66:49 unterstrich eine Mannschaft, die ihre Spiele nur selten ohne Entscheidung beendete. Klosterfelde überzeugte in seiner ersten Saison nach dem Aufstieg mit 52 Punkten. 15 Siege, sieben Unentschieden und acht Niederlagen sowie 59:43 Tore brachten Rang fünf. Nur fünf Punkte trennten den Neuling des Vorjahres von Hansa II. Der Auftakt wird damit zu einem frühen Vergleich zweier Mannschaften, die zuletzt unmittelbar hinter der engsten Spitzengruppe lagen.

Morgen, 14:00 Uhr Füchse Berlin Füchse Berlin SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 14:00 PUSH