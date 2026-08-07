TeBe: Fanbeauftragte lassen Ämter ruhen – Vorstand kämpft

Vorstand Ariel Gala (li) und Ulli Krug (oben re) – Foto: Frank Arlinghaus

Unruhe bei Tennis Borussia Berlin vor dem Heimauftakt gegen Lok Stendal: Die Fanbeauftragten lassen ihre Ämter ruhen. In einer im Lila Kanal veröffentlichten Stellungnahme erklärt der Vorstand, derzeit um ein belastbares Budget und darum zu kämpfen, „dass es TeBe in der neuen Saison überhaupt weiter gibt“. Welche konkrete wirtschaftliche Situation hinter diesen ungewöhnlich deutlichen Worten steht, lässt der Vorstand in seiner Stellungnahme offen

Ärger bei den Veilchen vor dem Oberliga-Auftakt: Die Fanbeauftragten von Tennis Borussia Berlin lassen ihre Ämter vorerst ruhen. Der Vorstand reagiert öffentlich – und findet dabei bemerkenswerte Worte zur aktuellen Situation des Vereins.

Die Fanbeauftragten von Tennis Borussia Berlin haben im Fanforum Lila Kanal angekündigt, ihre Ämter vorerst ruhen zu lassen. Als Grund nennen sie unter anderem einen seit etwa einem halben Jahr fehlenden klaren Auftrag seitens des Vereins.

Nach ihrer Darstellung seien Einschätzungen zu Sicherheitsspielen teilweise ohne weitere Begründung oder Austausch übergangen und Gesprächstermine abgesagt worden. Auch während der Sommerpause sei es nicht gelungen, Zuständigkeiten und Kompetenzen eindeutig festzulegen.

Der Vorstand widerspricht Teilen dieser Darstellung. Die Rolle der Fanbeauftragten sei in der Oberliga nicht so klar festgelegt wie in der Regionalliga. Zudem sei zuletzt lediglich ein Termin nicht eingehalten worden. Ein Gespräch nach dem ersten Heimspiel werde angeboten.