TeBe: Fanbeauftragte lassen Ämter ruhen – Vorstand kämpft

Unruhe bei Tennis Borussia Berlin vor dem Heimauftakt gegen Lok Stendal: Die Fanbeauftragten lassen ihre Ämter ruhen. In einer im Lila Kanal veröffentlichten Stellungnahme erklärt der Vorstand, derzeit um ein belastbares Budget und darum zu kämpfen, „dass es TeBe in der neuen Saison überhaupt weiter gibt“. Welche konkrete wirtschaftliche Situation hinter diesen ungewöhnlich deutlichen Worten steht, lässt der Vorstand in seiner Stellungnahme offen
TeBe: Fanbeauftragte lassen Ämter ruhen – Vorstand spricht von „schwierigen Zeiten“
Ärger bei den Veilchen vor dem Oberliga-Auftakt: Die Fanbeauftragten von Tennis Borussia Berlin lassen ihre Ämter vorerst ruhen. Der Vorstand reagiert öffentlich – und findet dabei bemerkenswerte Worte zur aktuellen Situation des Vereins.
Die Fanbeauftragten von Tennis Borussia Berlin haben im Fanforum Lila Kanal angekündigt, ihre Ämter vorerst ruhen zu lassen. Als Grund nennen sie unter anderem einen seit etwa einem halben Jahr fehlenden klaren Auftrag seitens des Vereins.
Nach ihrer Darstellung seien Einschätzungen zu Sicherheitsspielen teilweise ohne weitere Begründung oder Austausch übergangen und Gesprächstermine abgesagt worden. Auch während der Sommerpause sei es nicht gelungen, Zuständigkeiten und Kompetenzen eindeutig festzulegen.
Der Vorstand widerspricht Teilen dieser Darstellung. Die Rolle der Fanbeauftragten sei in der Oberliga nicht so klar festgelegt wie in der Regionalliga. Zudem sei zuletzt lediglich ein Termin nicht eingehalten worden. Ein Gespräch nach dem ersten Heimspiel werde angeboten.
Vorstand: Kampf um ein belastbares Budget
Besonders auffällig ist die Begründung des Vorstands für seine derzeitigen Prioritäten. Man kämpfe an „(zu) vielen Fronten“ darum, ein belastbares Budget zu bekommen und die Zu- und Abgänge der Mannschaften zu organisieren.
Dann folgt eine bemerkenswert deutliche Aussage: Es gehe darum, „dass es TeBe in der neuen Saison überhaupt weiter gibt“.
Am Ende spricht der Vorstand selbst von „schwierigen Zeiten“ und erklärt, nichts anderes im Sinn zu haben, als „den Verein am Leben zu halten“.
Was diese Aussagen konkret für die wirtschaftliche Situation von Tennis Borussia bedeuten, erläutert der Vorstand in seinem Beitrag nicht.
Fest steht: Vor dem Saisonstart gibt es nicht nur Gesprächsbedarf zwischen Vorstand und Fanbeauftragten. Auch die ungewöhnlich deutlichen Aussagen des Vorstands zur Zukunft des Vereins dürften für Diskussionen sorgen
Quelle: Veröffentlichung der Fanbeauftragten und Stellungnahme des Vorstands im Fanforum „Lila Kanal“ vom 5. August 2026